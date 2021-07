”Tämä on valitettava tapaturma.”

Nuori mies kuoli pudottuaan vanhasta rannikkotykistön tulenjohtotornista Kuuskajaskarin saarella Rauman edustalla.

Rikoskomisario Pertti Läksy Lounais-Suomen poliisista kertoo, että vainaja löydettiin sunnuntaina aamulla.

Läksyn mukaan tornissa ei ollut muita henkilöitä eikä poliisilla ole syytä epäillä rikosta.

Kuuskajaskari on entinen puolustusvoimien puolustus- ja koulutuslinnake.

Nykyisin siellä toimii matkailuyritys West Coast Seaside Service Oy.

Matkailuyrittäjä Teemu Knuutilan mukaan saaren vanhaan merivalvontatorniin saa yhä kiivetä, mutta onnettomuus tapahtui vanhassa tulenjohtotornissa.

– Se on käytännössä poistettu käytöstä ja siitä on otettu pois myös huomattava määrä tikasaskelmia.

–Kiipeäminen on tehty mahdottomaksi, mutta jotenkin sinne on nyt päästy.

Knuutilan mukaan tornilla on myös kyltti, joka kieltää kiipeämisen.

– Siinä on ensin betonitötterö, jota pitkin on aikoinaan kiivetty välitasanteelle ja koska yli puolimatkaan on poistettu askelmat, tämän ei pitäisi olla mahdollista.

– Jotain rautatappeja sinne on jäänyt, Knuutila lisää.

Menehtynyt nuori mies oli tullut Kuuskajaskarille osallistuakseen sukellusleirille.

Poliisin mukaan leirillä oli myös alaikäisiä.