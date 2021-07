HS:n tietojen mukaan Tegnell lähetti Salmiselle maaliskuussa 2020 linkin Youtube-videoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen ja Ruotsin valtionepidemiologin Anders Tegnell kävivät sähköpostitse keskustelua laumasuojasta maaliskuussa 2020. Asia käy ilmi Ruotsin kansanterveysviraston Folkhälsomyndighetenin Helsingin Sanomille toimittamasta Salmisen ja Tegnellin välisestä viestinvaihdosta. He vaihtoivat viestejä myös koulujen sulkemiseen liittyen.

HS:n haltuun saamien dokumenttien mukaan Tegnell lähetti Salmiselle maaliskuun 15. päivänä viestin, jossa oli linkki Youtube-videoon. Videolla brittiläinen tartuntatautien mallinnuksen professori Graham Medley puhuu laumasuojan tärkeydestä.

Laumasuoja saavutetaan, kun riittävän suuri osa kansalaisista on vastustuskykyisiä taudille. Immuniteetin voi saada joko rokotuksella tai sairastamalla taudin.

– Lyssna på honom om skolan (Kuuntele häntä kouluun liittyen), Tegnell kirjoitti Salmiselle HS:n tietojen mukaan.

Medley puhuu koulujen sulkemisesta videolla noin kohdasta 3.30 alkaen. Koulujen sulkemista pitäisi Medleyn mukaan miettiä tarkkaan, sillä työssä käyville vanhemmille helpoin ratkaisu olisi pyytää lastenhoitoapuun riskiryhmiin kuuluvia isovanhempia. Tällöin päädyttäisiin tilanteeseen, jota on alusta asti pyritty välttämään.

Tegnell lähetti Salmiselle kouluja koskevan viestin vain päivää ennen kuin Suomessa pistettiin kouluja kiinni. Suomessa hallitus julisti poikkeusolot 16.3.2020, ja silloin kouluissa siirryttiin laajasti etäopetukseen muutamin poikkeuksin. Ruotsissa valittiin päinvastainen strategia.

Salmisen ja Tegnellin viestinvaihdosta on uutisoitiin Suomessa jo viime elokuussa, kun ruotsalaislehti Expressen julkaisi Salmisen ja Tegnellin välisiä sähköpostiviestejä.

Expressenin tietojen mukaan Tegnell lähetti Salmiselle maaliskuun 14. päivänä viestin, jossa hän esitti koulujen auki pitämistä yhtenä vaihtoehtona laumasuojan saavuttamiselle.

– Yksi pointti pitää koulut auki olisi, että laumasuoja saavutettaisiin nopeammin, Tegnell kirjoitti.

Ruotsin valtionepidemiologin Anders Tegnell on toiminut Ruotsin koronavirusstrategian kasvoina.

Viesteissään Tegnell viittasi ruotsalaisen syöpälääkärin ajatukseen siitä, voisiko koronavirusta tartuttaa nuorten keskuudessa samalla tavalla kuin aikoinaan vesirokkoa. Näin nuorille saataisiin aikaiseksi immuniteetti ilman rokotetta. Salminen vastasi viestiin nopeasti.

– Sitä mekin olemme ajatelleet. Mutta sillä aikaa lapset kuitenkin levittävät tartuntoja...

Expressenin paljastaman sähköpostikirjeenvaihdon mukaan Suomessa mietittiin laumasuojastrategiaa, jota koulujen auki pitäminen vauhdittaisi.

Ilta-Sanomat kysyi viime vuoden elokuussa Mika Salmiselta, miksi asiasta ei koskaan puhuttu kansalaisille. Näin Salminen tuolloin vastasi:

– Eri EU-maiden tartuntatautiasiantuntijalaitosten välillä on vaihdettu koko ajan ajatuksia, ja tätä tehdään erityisesti tilanteessa jossa on kyse aivan uudentyyppisestä uhkasta – niin kuin korona on. Tällöin on aivan välttämätöntä vaihtaa kokemuksia ja välittää tietoa eri maiden välillä. Tätä tehdään kaikkien EU-maiden kesken ja tarpeen mukaan myös muiden maiden kanssa.

Salmisen mukaan Suomessa ei koskaan harkittu laumasuojaan perustuvaa strategiaa.

– Kyseinen keskustelu liittyy tilanteeseen jossa Suomessa oltiin juuri tekemässä päätöksiä koulujen sulkemisesta ja tieto lasten osuudesta epidemian leviämisessä oli varsin epäselvä. Ruotsi pohti omaa strategiaansa ja päätyi eri ratkaisuun kuin meillä, hän korosti.