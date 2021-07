Lotossa yksi täysosuma – 2,4 miljoonaa euroa Jyväskylään, tässä oikea rivi

Lotossa oli lauantaina tarjolla 2,4 miljoonan euron pääpotti. Se meni tällä kertaa jakoon.

Lauantain Lotto-kierroksella löytyi yksi täysosuma. Tämä tarkoittaa sitä, että onnekkaalla rivillä saa 2,4 miljoonaa euroa.

Täysosuma oli pelattu Jyväskylässä, Vaajakosken R-kioskilla. Kyse on viiden osuuden porukkapelistä, ja jokaisen osuuden arvo on 480 000 euroa. Ne on pelattu ilman Veikkaus-korttia, joten voitot pitää lunastaa Veikkauksen pääkonttorilta Helsingistä.

Lauantain kierroksen oikeat numerot olivat 6, 9, 14, 16, 23, 28 ja 34.

Lisänumero oli 22 ja plusnumero oli puolestaan 24.

6+1-tuloksia löytyi kaksi kappaletta. Yhdellä voittorivillä saa lähes 83 000 euroa.

Ensi viikolla yhdellä 7-oikein rivillä saa 1,2 miljoonaa euroa.