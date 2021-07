”Olen surullinen.”

Lieksalaisen luontoyrittäjän Esa Muikun riistakameraan tallentui perjantain ja lauantain välisenä yönä kello 01.41 aikoihin harmittava näky.

Aikuinen karhu jolkotteli loukkaantuneena. Sen käpälässä oli pienpetojen pyydystämiseen tarkoitetut raudat.

– Todellakin olen surullinen, Muikku kertoo.

Loukkaantunut karhu tallentui Esa Muikun riistakameraan.

Loukkaantunut karhu voi olla ihmiselle mahdollisesti vaarallinen. Muikku ilmoitti asiasta viranomaisille. Itä-Suomen poliisista kerrottiin Ilta-Sanomille lauantaina iltana, ettei se ole tehnyt asian suhteen vielä päätöksiä.

Karhu tuli Muikun ylläpitämälle kauriiden ruokintapisteelle Lieksassa, missä ovat vierailleet myös monet muut metsän eläimet.

– Kahden metsäalueen välillä on eläinten kulkureitti. Minulla on ollut siinä kauriille rehuruokintaa ympäri vuoden monta vuotta. Siinä käy lintuja, jäniksiä, oravia, siiliä, minkä lisäksi myös mäyrä on vieraillut, Muikku kertoo.

Muikun riistakameraan tallentui myös viime vuonna loukkaantunut karhu. Tuolloinkin karhun käpälissä oli raudat. Loukkaantunut peto jouduttiin lopettamaan poliisin määräyksellä.

Myös viime vuonna loukkaantunut karhu tallentui Esa Muikun riistakameraan.

Rautoja pidetään muun muassa laatikoissa, ettei sinne menisi suurpetoja, joita ei ole tarkoitus pyydystää.

Siitä Muikulla ei ole tietoa, miten loukkaantuneet karhut ovat rautoihin astelleet.

– Karhu voi työntää ison käpälänsä laatikkoon, ja saada raudat kynsiinsä. Se ei saa niitä itse pois. Se on kova kärsimys. Rautojen leuat puristavat todella lujaa. Siinä on vahvat jouset sen takia, että pienpeto kuolee välittömästi.

Hän vaatii rautojen kieltämistä lailla.

– Ne aiheuttavat turhaa kärsimystä eläimille, Muikku kertoo.

Suomen luonnonsuojeluliitto on samoilla linjoilla.

– Olemme lausunnoissa aina sanoneet, että niistä pitäisi päästä eroon. Se on valikoimaton pyyntimuoto. Isoin ongelma on se, että rautoihin voi mennä muitakin kuin kohdelajeja, ympäristöpäällikkö Tapani Veistola sanoo.