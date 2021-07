Lääkärit varoittavat Suomen korona­tilanteesta – ”Nyt on tosi kyseessä”

Todettujen koronatartuntojen määrät ovat kääntyneet nousuun. Lääkärit varoittavat, että nyt on tosi kyseessä.

THL:n tietojen mukaan Suomessa on todettu lauantaina 192 uutta koronavirustartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 1 929 tartuntaa, joka on 802 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Lääkärit ovatkin tilanteesta huolissaan.

Esimerkiksi tilanne Varsinais-Suomessa on heikentynyt. Positiivisten koronatestien osuus on nyt hieman yli 2 prosenttia, kun se ennen juhannusta oli 0,8 prosenttia.

Tartuntojen jäljittäminen on entistä vaikeampaa ja tartuntalähteet ovat laajentuneet. Valtaosa tartunnoista on saatu lähipiiristä ja ulkomailta.

– Seuraamme viikonlopun ja alkuviikon aikana tarkasti epidemian kehittymistä Varsinais-Suomessa. Emme vielä tiedä, jatkaako tartuntojen ja altistumisien määrä kasvuaan, mutta tilanne on vakava, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Koronarokotuksista huolimatta turvaetäisyyksistä on syytä huolehtia.

Varsinais-Suomessa ollaan vielä koronaepidemian perustasolla, mutta vaara siirtyä takaisin kiihtymisvaiheeseen on suuri.

– Ymmärrän hyvin kesätapahtumien järjestäjien huolen yleisötapahtumien peruuntumisesta. Tapahtumajärjestäjillä on suuri vastuu taudin leviämisen estämisestä. Jos haluamme, että kesä jatkuu rennosti, kuten kaikki toivomme, aivan kaikki tilaisuudet pitää nyt järjestää koronaturvallisesti, Pietilä sanoo.

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektiolääkäri Harri Marttila jakaa Pietilän huolen. Koronaviruksen deltamuunnos, eli Intian variantti on valtavirus Varsinais-Suomessa.

– Kukaan ei pidä tästä tilanteesta, mutta nyt on tosi kyseessä. Mikäli kehityssuunta jatkuu tällaisena, meidän on otettava uudelleen käyttöön rajoituksia, Marttila kertoo.

– Nyt on syytä hakeutua koronatestiin matalalla kynnyksellä, jos epäilet tartuntaa tai altistumista. Viruksen deltamuunnos tarttuu herkemmin kuin edellinen alfamuunnos. Erityisesti ulkomaan matkailijoiden on todella tärkeää hakeutua nopeasti testiin, Marttila sanoo.

Kymenlaaksossa siirryttiin leviämisvaiheeseen jo perjantaina. Erityisesti Kouvolassa ja Kotkassa tilanne on huonontunut viimeisten kahden viikon aikana, mikä tarkoittaa tiukennuksia alueellisiin suosituksiin.

Kahden viikon aikana alueella on todettu 94 uutta tartuntaa. Positiivisten koronatestien osuus on nyt 2,4 prosenttia. Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten mukaan enemmistö uusista tartunnoista on todettu 20–30-vuotiailla.

Koronatartuntoja tulee kiihtyvään tahtiin ulkomailta.

Tartuntoja tulee nyt ulkomaan reissuilta, samasta taloudesta, yksityistilaisuuksista, baareista ja yökerhoista sekä töistä. Ärhäkästi leviävä deltamuunnos aiheuttaa päänvaivaa.

– Kaikkien kymenlaaksolaisten on syytä ottaa huonontunut suuntaus vakavasti. Jokaisen oma toiminta on nyt ratkaiseva, että saamme tilanteen rauhoittumaan, Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa toteaa.