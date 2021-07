Kustannusyhtiö Tammi pahoittelee julkaisullaan aiheuttamaansa mielipahaa.

Kustannusyhtiö Tammi pahoittelee Facebook-sivullaan menestyskirjailija J. K. Rowlingin uutuuskirjan kannen julkaisemisella aiheuttamaansa mielipahaa. Tammi sanoo perjantaina julkaisemassaan tekstissä Pride-viikon olleen väärä ajankohta kirjailijan tuotannon esittelemiselle.

– Rowlingin lokakuussa ilmestyvän teoksen kannen kaikille kirjan kansainvälisille kustantajille yhteinen julkistusajankohta osui samalle viikolle Priden kanssa, perjantaina julkaistussa kirjoituksessa sanotaan.

– Ajoitus aiheutti mielipahaa. Olemme pahoillamme.

Harry Potter -kirjasarjallaan tunnetuksi tullut brittikirjailija J. K. Rowling on joutunut aiemmin myrskyn silmään transsukupuolisuutta koskevien kommenttiensa vuoksi.

Pride-yhteistyötä tekevä Tammi kertoo julkaisussaan irtisanoutuvansa transfobiasta.

– Olemme konsultoineet transyhteisöön kuuluvia asiantuntijoita ja haluamme olla jatkossa hienotunteisempia ja parempia kumppaneita.

Lauantaina Tammi julkaisi Facebook-sivullaan uuden tekstin, jossa se kertoo sosiaalisen median postauksiensa ”aiheuttaneen mielipahaa monissa sidosryhmissään.”

– Korostamme vielä kerran, että Tammi julkaisee ylpeänä J. K. Rowlingin uuden teoksen Jouluposso loppuvuonna ja toimii myös ylpeänä Pride-partnerina.

– Love is Love! postauksen lopussa sanotaan.

Kustantamo julkaisi kuvan Rowlingin lokakuussa ilmestyvästä Jouluposso-teoksesta keskiviikkona ainakin Twitterissä.

Tammen markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen ei halunnut avata julkaisun poistamiseen johtanutta päätöstä. Ilta-Sanomat ei tavoittanut Tammen toimitusjohtaja Timo Julkusta kommentoimaan aihetta.

Kesäkuussa 2020 IS kertoi J. K. Rowlingin Twitterissä julkaisemasta viestiketjusta, jossa hän kritisoi ilmeisen sarkastisella tavalla ilmaisua ”ihmiset, jotka menstruoivat”. Ilmaisulla viitataan siihen, että on olemassa myös esimerkiksi transsukupuolisia ja muunsukupuolisia ihmisiä, joilla on kuukautiset.

– Olen varma, että tuollaisille ihmisille oli joku termi... Joku auttakaa, Rowling kirjoitti jatkaen ketjua ”muistellen” naista muistuttavia sanoja.

Joulukuussa 2019 Rowling kohautti Twitterissä puolustamalla tutkija Maya Forstateria, joka menetti työnsä Center for Global Development -järjestössä transfobiseksi miellettyjen Twitter-päivitystensä vuoksi.

Frostater oli päivityksissään huolestunut muun muassa tyttöjen ja naisten turvallisuudesta, mikäli ”miehet saavat tulla heidän pukuhuoneisiinsa, asuntoloihinsa tai urheilujoukkueisiinsa”.

– Pukeudu kuten haluat. Kutsu itseäsi miksi haluat. Harrasta seksiä kenen tahansa siihen suostuvaisen aikuisen kanssa. Elä parasta mahdollista elämää rauhassa ja turvassa. Mutta että pakottaa nainen pois työstään siksi, että hän toteaa sukupuolten olevan todellisia? Rowling kommentoi.

Kommentti sai monet kirjailijan fanit vaatimaan tältä anteeksipyyntöä.

Rowling on itse vakuuttanut kunnioittavansa ”jokaisen transihmisen oikeutta elää heille mukavalla ja aidoksi kokemallaan tavalla”. Hän on sanonut tuomitsevansa transihmisten syrjimisen.