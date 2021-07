Kuka tämän päivän vaikuttajista tekee lähtemättömän vaikutuksen, kysyy toimittaja Suvi Kerttula.

Vuosia sitten yövyin majatalossa Mäntyharjulla. Aamulla huomasin pihalla ison seurueen, joka oli lähdössä patikoimaan. Kaikilla oli reput selässä. He näyttivät siltä, että olivat tehneet matkaa jo pidemmän aikaa.

He olivat Kalevala-kävelijöitä, jotka seurasivat Elias Lönnrotin ensimmäisen runonkeruumatkan reittiä.

Kävely oli alkanut kolme viikkoa aikaisemmin Lönnrotin lapsuudenkodin Paikkarin torpan pihalta Sammatista. Taival päättyi tuhat kilometriä myöhemmin Vienan Karjalan runokyliin.

Seurue kertoi Pitäjänuutiset-lehdessä haluavansa innostaa muitakin kansalaisia Kalevala-kävelylle suomalaisen kulttuurin ja henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin puolesta. Samalla he halusivat nostaa Kalevalan merkitystä kulttuurissamme.

Kalevala-kävelyssä oli jotakin kaunista. Sinä samana vuonna Elias Lönnrotin (1802–1884), Suomen kansalliseepoksen kokoajan, kuolemasta tuli 130 vuotta. Tuntui hienolta, että joku halusi kävellä kauan sitten kuolleen miehen muistoksi. Että hänen elämänsä yhä kiinnosti.

Jäin miettimään, kenen jalanjäljissä haluaisin itse kulkea. Kuka olisi tehnyt niin lähtemättömän vaikutuksen? Nuorena olin The Doors -yhtyeen laulajan Jim Morrisonin fani. Interraililla halusin käydä hänen haudallaan. Se sijaitsee Pariisissa Père-Lachaisen hautausmaalla.

Haudalla oli hippitunnelmaa, ihmiset joivat viiniä. En jaksaisi raahautua sinne enää. Morrisonin huumeinen elämä ei keski-iässä kiinnosta. Eihän hän osannut edes laulaa.

” Matkustetaanko 50 vuoden kuluttua nykyisten influenssereiden jalanjäljissä?

Maailmassa on paljon kohteita, joihin matkustetaan jonkun jalanjäljissä. Aistimaan tunnelmaa. Taviksen elämä on vähän tylsää. Siitä saa dramaattisia kokemuksia, että seuraa jonkun jalanjälkiä. Se voi olla paikka, josta on kuullut tai lukenut paljon. Miljöön näkee ensimmäistä kertaa.

Joskus jalanjälkien kulkemisen syy on hyvin henkilökohtainen. Kuten se, että poika kulkee isän sotareitin Karjalan Kannaksella.

Kaksi vuotta sitten kävin Viipurissa mummoni jalanjäljissä. Kuljin katuja ja mietin, kävikö hän nuorena Alvar Aallon suunnittelemassa kirjastossa. Rakennus oli silloin uusi. Mummon kotiseutua ei ole enää olemassa, koska ihmiset ovat vaihtuneet. Tutut ihmiset tekevät kodin.

Olisi kiinnostavaa tietää, kenen jalanjäljissä tulevaisuudessa kuljetaan. Kuka tämän päivän vaikuttajista tekee lähtemättömän vaikutuksen?

Matkustetaanko 50 vuoden kuluttua jonnekin nykyisten somen influenssereiden jalanjäljissä? Jääkö heidän somepostauksistaan pysyvää jälkeä? Ja tarvitseeko edes jäädä?

Tärkeintä lienee, että on ollut pidetty ja kiinnostava omana aikanaan. Harva meistä jää historiaan.

Joskus toisen jalanjäljillä kulkeminen johtaa menestykseen. Näin kävi runoilija Eino Leinolle, joka päätti seurata isoveljensä Kasimirin jalanjälkiä ja ryhtyä runoilijaksi. Eino Leinosta tuli veljeään tunnetumpi.

Ensi tiistaina 6. heinäkuuta vietetään Eino Leinon päivää. Se on samalla runon ja suven päivä.

Heinäkuussa matkustan Punkaharjulle Eino Leinon jalanjäljille.

Miksi Eino Leino palasi hotelli Punkaharjuun yhä uudelleen?

Tavoitteena ei ole vastauksen löytäminen.

Tärkeintä on eläytyminen.

Suvi Kerttula

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien toimittaja.