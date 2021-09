Ymmärrämmekö, miten iso vaara borrelioosi on? Dokumentti esittää hurjia väitteitä – näin asiantuntija vastaa

Keväällä Suomessa ensi-iltansa saaneessa Punkkisota-dokumentissa maalataan tulevaisuutta, jossa punkin aiheuttama borrelioosi on edennyt pandemiaksi.

Ohjaaja Joonas Berghällin mielestä borrelioosi on maailmanlaajuinen uhka, ylilääkäri Jarmo Oksin mukaan ei.

Toukokuussa netissä avautuneeseen Punkkiliveen ilmoitettiin kesän aikana yli 60 000 punkkihavaintoa, ja luku kasvaa edelleen. Se kertoo, kuinka huolestuneita punkeista ja niiden puremista ollaan. Mutta ollaanko tarpeeksi?

Ohjaaja Joonas Berghällin mukaan ei. Hänen keväällä Suomessa ensi-iltansa saaneessa Punkkisota-dokumentissaan maalataan tulevaisuutta, jossa punkin aiheuttama borrelioosi eli Lymen tauti on edennyt pandemiaksi asti.

Berghäll kertoo itse kärsineensä vuosikausia punkin pureman aiheuttamista sairauksista. Hän kertoo, että oireita, kuten huimausta, näkö-ongelmia, ripulia, kuumeilua ja muistiongelmia, oli pahimmillaan yhtä aikaa 22 ja ne johtivat työkyvyttömyyteen vuonna 2017.

Dokumentissa Berghäll kiertää maailmaa tapaamassa kohtalotovereitaan sekä asiantuntijoita ja selvittämässä, miksei sairauteen saa apua.

Ohjaaja Joonas Berghällilla oli pahimmillaan 22 oiretta yhtä aikaa. Ne veivät työkyvyn.

WHO:lla on borrelioosille vain neljä tautiluokitusta, kun esimerkiksi HIV:lle on 1 800.

– Puhumme siis niistä ihmisistä, joihin punkki on kiinnittynyt, se on otettu pois, ja sen jälkeen oireita ei ole tullut heti. Vuoden tai viiden vuoden päästä rysähtävät kaikki oireet, jotka liittyvät krooniseen borrelioosiin. Nämä ihmiset eivät ehkä saa minkäänlaista hoitoa, koska oireet eivät ole tautiluokituksessa, Berghäll sanoo.

Berghäll vertaa tilannetta siihen, miten HIV:hen aluksi suhtauduttiin.

– Siihen ei uskottu aikanaan pätkääkään. Isoimmat järjestöt nauroivat sille. Kun ihmisiä alkoi rytinällä kuolla, asia alettiin ottaa vakavasti.

Borrelioosia 90-luvulta asti tutkinut ja aiheesta väitellyt infektiosairauksien ylilääkäri Jarmo Oksi ei pidä borrelioosia maailmanlaajuisena uhkana. Hän pitää kuitenkin tärkeänä, että monimuotoinen tauti tunnistetaan ja hoidetaan.

– Lymen borrelioosilla on kroonisen taudin mahdollisuus, mutta sitä tapahtuu vain, jos tautia ei hoideta asianmukaisesti.

Krooninen borrelioosi -termiä käytetään Oksin mukaan väärin.

– Yleistyneen borrelioosin hoidon jälkeen melko usein esiintyy jälkioireita, jotka vähitellen rauhoittuvat itsestään muutaman kuukauden aikana, joskus vasta 1–2 vuoden jälkeen.

Borrelioosi on punkin levittämän Borrelia burgdorferi -bakteerin aiheuttama infektio.

Korkeintaan prosentille jää Oksin mukaan haitallisia jälkioireita pidemmäksi aikaa. Hän on kuitenkin tavannut myös potilaita, joille ne ovat jääneet pysyvästi.

– Tällöin tulisi kuitenkin käyttää termiä PTLDS eli post Lyme disease syndrome, joka on antibioottihoidon jälkeen potilaalla oleva oireisto. Sen mekanismia ei täysin tunneta, mutta todennäköisimmin suurin osa mekanismeista on ns. reaktiivisia, eli ihmisen immunologinen systeemi kääntyy oireita aiheuttavaksi, vaikka bakteeria ei enää elimistössä olekaan.

– Monien ihmisten kokemat epäselvät moninaiset oireistot voivat kuitenkin johtua muustakin kuin borrelioosista tai sen jälkioireistosta, siinäkin tapauksessa, että verikoe näyttäisi positiivisuutta borrelia-vasta-ainetestissä.

Berghällin kohtalotovereiden kärsimystä dokumentissa on vaikea katsoa. Italialainen Laura tärisee, itkee ja huutaa. Yhdysvaltalainen Dorina ei pääse ylös sängystä ja syö väkisin, vaikka jokainen suupala on tuskallinen. Myös useat julkisuuden henkilöt, kuten Avril Lavigne, Shania Twain ja Justin Bieber ovat kertoneet sairastuneensa Lymen tautiin. He ovat kärsineet oireista vuosikausia, mutta eivät koe saaneensa asianmukaista hoitoa vaan pillereitä vuorotellen sairauksiin, joihin oireet ovat viitanneet, mutta joita heillä ei ole ollut.

Supertähti Justin Bieber on kertonut kärsivänsä borrelioosin aiheuttamista oireista, joihin on ollut vaikea saada apua.

Myös osa Berghällin oireista viittasi reumaan. Hän ei kuitenkaan ole varma diagnoosista. Hän kertoo, että vasta yhdysvaltalaislääkärin borrelioosiin määräämät lääkkeet helpottivat oireita.

Berghäll kertoo käyneensä Suomessa 82 eri terveydenhoidon ammattilaisen luona saamatta apua. Hänen mukaansa prosessissa on useita ongelmia, jotka lähtevät heti lääkärin ensimmäisistä kysymyksistä.

– Lääkäri kysyy heti, onko puremasta tullut punaista ympyrää, mutta puolessa tapauksista sellaista ympyrää ei edes tule eli sillä ei ole merkitystä. Minulla ei ollut punaista ympyrää.

Berghäll sanoo, että jos potilas vaatii sinnikkäästi verikoetta, tehdään ns. Elisa-testi. Hän kuitenkin kritisoi myös sitä.

Suomessa on kehitetty myös Tickplex-niminen testi, joka Berghällin mukaan tunnistaa 30 virusta ja bakteeria ja maksaa noin 500 euroa. Sen voi saada Suomessa vain parissa paikassa.

Berghäll kertoo kysyneensä Suomessakin eräässä sairaalassa, miksi heillä ei ole käytössä tätä testiä. Berghällin mukaan vastaus oli se, että käytössä on Elisa-testi ja se riittää.

Infektiosairauksien ylilääkäri Jarmo Oksi on tutkinut borrelioosia 1990-luvulta asti.

Jarmo Oksin mukaan Suomessa borrelioosin diagnostiikka on maailmanlaajuisestikin ollut pitkään edelläkävijöiden tasolla.

– Olemme olleet testien kehittämisessä ensimmäisten joukossa, sillä esimerkiksi borrelian DNA:ta näytteestä etsivän PCR-testin otimme käyttöön aivan ensimmäisinä Euroopassa. Sen käyttö on sikäli ongelmallista, että alussa bakteerien määrä (selkäydin- ja nivel-) nesteissä ei ole suuri, eikä pienen nestetippaan välttämättä osu bakteereita.

Tickplexin käyttö on saanut infektiolääkäreiden piirissä laajaa kritiikkiä Euroopassa, Oksi muistuttaa.

– Testin komponentit ja varsinkin testituloksista annettavat lausunnot ovat kliinikkoja harhaanjohtavia. Testin käytöstä julkaistu tutkimus sai tiedemaailmassa murskaavaa kritiikkiä, hän perustelee.

Levinnyttä akuuttia Lymen tautia hoidetaan yleensä muutaman viikon antibioottikuurilla.

Berghäll kritisoi myös sitä, että borrelioosipotilas ei Suomessa saa pidempää antibioottikuuria.

Dokumentissa Berghäll haastattelee aiheesta ranskalaista lääkäriä.

– Kysyin suoraan, tappaako tällainen antibioottikuuri bakteerin. Hän vastasi jotain, ja tulkkini sanoi, että hän ei vastaa kysymykseeni. Kysyin asiaa uudestaan, ja sen jälkeen tulkki sanoi, että lääkäri ei edelleenkään vastaa kysymykseen.

Punkkisota-dokumentin tekeminen vei Berghällin tapaamaan asiantuntijoita ja potilaita ympäri maailmaa.

Berghäll kertoo, että hän itse pääsi Yhdysvalloista saamallaan ”antibioottimyrskyllä” eroon osasta oireistaan.

Oksin mukaan tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että ihon varhaisvaiheen infektioon riittää kahden viikon antibioottikuuri, ja antibiootit eivät auta taudin jälkioireistoon.

– On laajalti täysin tiedostettua, että osalla potilaista oireisto ei ole siinä vaiheessa vielä kokonaan sammunut, kun antibioottikuuri on jo ollut riittävä. Olen hoitanut itsekin joitakin potilaita, jotka ovat saaneet pitkiä useiden antibioottihoitojen kombinaatiohoitoja ulkomailta. Jotkut heistä ovat joutuneet haittavaikutusten vuoksi hyvinkin hengenvaaralliseen tilaan, Oksi sanoo.

Berghäll kävi Saksassa hoidoissa, jotka olivat niin rankkoja, että ne saivat hänet tekemään testamentin kesken kaiken.

Myös laulaja Redrama on kertonut saaneensa apua Saksasta, kun Suomessa sellaista ei ollut tarjolla.

Berghäll ei kuitenkaan syytä lääkäreitä. Hänen mukaansa korkein toimija ohjeiden antajana on Maailman terveysjärjestö WHO.

Berghäll kertoo, että hän yritti koko dokumentin teon ajan saada haastattelua WHO:n toimijalta, joka kertoisi perusteet sille, miksi kroonista borrelioosia ei ole luokiteltu laajemmin. Hän kertoo säästäneensä kaikki yli 50 tuloksetonta sähköpostia ja puhelua.

– Kun soitin potilasasiamiehelle, jonka työ on tarkkailla WHO:ta, hän sanoi, että ilman muuta haastattelu onnistuu. Kahteen päivään ei kuulunut mitään. Sen jälkeen hän ei enää vastannut puhelimeen, ja sain viestin: ”Olen pahoillani, en voi auttaa sinua”. Näin käy aina, kun on kyse borrelioosista.

” Ei tarvita kuin että korkean profiilin henkilö kuten Sauli Niinistö sairastuisi, ja silloin tämä alkaisi muuttua. Kuvitellaanpa, että Sanna Marin häipyisi politiikasta kuudeksi vuodeksi ja menettäisi hiuksensa. Sen jälkeen asia muuttuisi Suomessa varmaan viikossa.

Berghäll on sitä mieltä, että koska WHO ei tunnusta sairauden laajuutta, siihen ei uskota.

Oksi ei jaa tätä näkemystä. Hänen mukaansa Suomen lääkärit ovat hyvin perillä eri hoitomuodoista.

– He seuraavat yleensä suomalaisten asiantuntijoiden (infektiolääkäreiden) suosituksia, jotka puolestaan seuraavat kansainvälisten asiantuntijoiden ja esimerkiksi ECDC:n (Euroopan tautivirasto), CDC:n (USA:n tautivirasto) tai amerikkalaisen infektiolääkäreiden järjestön (IDSA) suosituksia, hän sanoo.

Toivoa on kuitenkin näkyvissä myös Berghällin mielestä. Hän uskoo, että muutaman vuoden sisällä sairauteen aletaan suhtautua vakavammin.

– Tammi–helmikuussa 2022 lisätään taudin luokituksia, mikä auttaa lääkäreitä viemään asiaa eteenpäin. Myös EU-tasolta on jo otettu kantaa sairauden hoitoon.

– Ei tarvita kuin että korkean profiilin henkilö kuten Sauli Niinistö sairastuisi, ja silloin tämä alkaisi muuttua. Kuvitellaanpa, että Sanna Marin häipyisi politiikasta kuudeksi vuodeksi ja menettäisi hiuksensa. Sen jälkeen asia muuttuisi Suomessa varmaan viikossa.

Berghäll kertoo käyttäneensä tähän mennessä hoitoihin omia rahojaan yli 85 000 euroa.

– Ymmärtäisin, että minun uskottaisiin huijaavan, jos vakuutusyhtiö maksaisi tästä jotain. Mutta se ei maksa senttiäkään. Miksi kukaan haluaisi huvikseen tuhlata tällaista summaa? En halua rahaa, haluan terveyteni takaisin ja auttaa muita sairaudesta kärsiviä.

Berghäll toivoo pystyvänsä auttamaan mahdollisimman monia taudista kärsiviä.

Kesän aikana Berghäll kertoo saaneensa keskimäärin viisi yhteydenottoa viikossa ihmisiltä, joilla on lukuisia oireita, mutta jotka eivät ole saaneet apua.

Dokumentti pääsee maailmanlaajuiseen levitykseen syksyllä.

– Alamme nyt järjestää ympäri maapalloa The Red Ring (Punkkisodan englanninkielinen nimi) -näytöksiä potilasjärjestöille. Kesäkuussa oli näytös New Yorkissa. Seuraava näytös on Australiassa, ja elokuvan jälkeen tulen mukaan videon välityksellä ja pääsen keskustelemaan aiheesta.

Berghäll on myös ollut keväästä asti mukana kehittelemässä työkalua, joka auttaisi borrelioosipotilaita selviytymään arjestaan.

– Siihen etsitään parhaillaan sijoittajia, Berghäll kertoo.