Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Potkulautayhtiö Voi rajoittaa lautojensa nopeutta viikonloppuna Helsingissä – tarkoitus suitsia öisten tapaturmien määrää

Uusi nopeusrajoitus on voimassa yöaikaan alueilla, joissa on paljon ravintoloita. Kyseessä on yhden viikonlopun yli kestävä kokeilu.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Sähköpotkulautojen nopeusrajoitus on voimassa iltayhdestätoista aamukuuteen alueilla, joissa on paljon ravintoloita.

Sähköpotkulautayhtiö Voi kertoo rajoittavansa tänä viikonloppuna lautojensa nopeutta yöaikaan Helsingissä. Nopeusrajoitus on voimassa iltayhdestätoista aamukuuteen alueilla, joissa on paljon ravintoloita, Voi kertoo tiedotteessaan. Uusi maksiminopeus alueilla on 15 kilometriä tunnissa. Tavallisesti Voin laudoilla pääsee enimmillään ajamaan 25 kilometrin tuntivauhtia. Rajoitus kestää toistaiseksi yhden viikonlopun ajan. Yhtiö haluaa kokeilun avulla tutkia, voidaanko öisten potkulautaonnettomuuksien määrää vähentää nopeutta alentamalla. Lisäksi Voi selvittää, miten nopeuden rajoittaminen vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. Kokeiluun on yhtiön mukaan päädytty, koska potkulaudoilla tapahtuu paljon onnettomuuksia viikonloppuöisin. Lue lisää: Poliisi ripittää sähkö­potkulautailijoita holtittomuudesta – humalainen ajo lisääntyi – Pääkaupunkiseudun sairaaloiden mukaan viikonloppuöisin on tapahtunut monia onnettomuuksia, joihin on liittynyt alkoholi ja sähköpotkulauta, operatiivinen johtaja Reetta Alastalo Voista kertoo. – Vaikka humalassa ajo on käyttöehtojemme vastaista, emme voi sitä täysin estää. Siksi kokeilemme nyt pilottina Helsingissä nopeuksien rajoittamista viikonloppuöisin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) kertoi viime viikolla, että sähköpotkulaudat ovat aiheuttaneet alkukesänä lukuisia päivystyshoitoa vaativia onnettomuuksia. Husin mukaan onnettomuuksiin joutuneet ovat useimmiten olleet noin 20-vuotiaita nuoria, jotka lähtevät illanvietosta päihtyneinä kotiin sähköpotkulaudalla. Voi on aiemmin tänä vuonna aloittanut lautojen nopeuden rajoittamiskokeilun Turussa. Nopeuksia tosin rajoitetaan kaupungissa tiettyjen alueiden eikä kellonaikojen mukaan.