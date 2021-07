Liisa Jaakonsaaren ulkohuussi tuhoutui tuhannen päreiksi

Voimakkaat myrskyt aiheuttivat tuhoa Pohjois-Pohjanmaalla viime viikolla.

Liisa Jaakonsaaren mökin huussi koki kovia viime viikon myrskyissä. Entisen Sdp:n kansanedustajan ja europarlamentaarikon Facebookiin laittamasta kuvasta käy ilmi, että kovan tuulen kaatamat puut kaatuivat mökillä olevan ulkohuussin päälle.

– Taivalkoskella, Kalle Päätalon kotipitäjässä, myrskytuhot olivat massiiviset. On suoranainen ihme ja varjelusta, ettei henkilövahinkoja tullut. Myös pieni kesämökkimme vaurioitui. Kovimman kohtalon koki huussi tai makki – rakkaalla lapsella on monta nimeä, virallisesti käymälä, mutta tämä on pientä, mitä metsänomistajat ovat saanee kokea. Hätä on nyt tämän näköinen, hän kirjoitti Facebookiin perjantaina.

Jaakonsaari kertoo, että Pohjois-Pohjanmaalla Taivalkoskella sijaitsevan mökin ympäriltä on kaatunut ”valtavasti” metsää. Aiemmin mökiltä ei nähnyt lähimpiä mökkejä, koska puut estivät näkyvyyden.

– Nyt niihin on suora näköyhteys, hän kuvaili tuhon laajuutta Ilta-Sanomille.

Jaakonsaari kertoo, että on käynyt mökillä viimeksi muutama viikko sitten. Hän ei ole siis itse tällä hetkellä paikalla mökillä, vaan hänen miehensä Seppo Jaakonsaari.

– Hän on siellä katselemassa tuhoja. Siellä on vähän joka paikassa kaatunut puita.

Hän on iloinen siitä, että mökillä ei ollut myrskyn aikana ketään eikä kukaan lähtenyt heti katsomaan, millaisia vaurioita myrsky sai aikaan.

– Siellä olisi henki mennyt.

Hirsimökki ei kokenut yhtä suuria vaurioita kuin huussi.

– Katolle on kaatunut puita ja ne pitää korjata pois. En tiedä, mitä se merkitsee.

Jaakonsaari kertoo, että myrskyssä tuhoutunut huussi on hänen miehensä tekemä. Huussi ei ole korjattavissa, vaan tilalle pitää rakentaa uusi.