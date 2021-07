Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Pride ei ole vain juhla – Helsinki Priden järjestäjät kertovat viisi tärkeää syytä tapahtuman taustalla

Ensimmäistä Helsinki Pride -viikkoa juhlittiin vuonna 2000 ja vuodesta 2006 lähtien Helsinki Pride -viikko on järjestetty joka vuosi. Priden syvin olemus tuntuu kuitenkin välillä hukkuvan juhlahumuun. Kyseessä ei ole vain juhla, vaan muistutus siitä, että vaikka sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asema on vuosien saatossa parantunut, vielä on paljon töitä tehtävä. Videolla Helsinki Pride yhteisön Aaro ja Laura kertovat, miksi Pride kuuluu järjestää vielä vuonna 2021.

