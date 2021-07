Maahantulomalli on hyväksytty eduskunnassa ilman äänestystä.

Eduskunta on hyväksynyt niin sanotun maahantulo­mallin viimeisessä täysistunnossaan ennen kesän istuntotaukoa. Malli määrittelee sen, millä ehdoilla Suomeen voi jatkossa matkustaa. Tarkoituksena on estää koronavirustartuntojen leviäminen Suomeen.

Maahantulomallin mukaisesti Suomeen saa tulla vapaasti matalan tautiriskin maista. Maat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Täysin rokotettuihin tai taudin puolen vuoden sisällä sairastaneisiin ei kohdistu Suomeen saapuessa testausvaatimuksia.

Negatiivisen koronatestitodistuksen kanssa saapuvan matkustajan pitäisi käydä toisessa koronatestissä 3–5 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen. Jos maahantulijalla on yksi rokote koronarokotussarjasta, ei tarvita ennakkotestiä, mutta testiin on mentävä 3–5 vuorokauden sisällä saapumisesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta teki hallituksen esitykseen lievennyksiä. Valiokunnan sosiaalidemokraatit vastustivat lievennyksiä, jotka koskivat maahantulon ehtoja.

Äänestystä ei tarvittu täysistunnossa. Kansanedustaja Ano Turtiainen esitti eduskunnan käsittelyssä, että lakiehdotus hylätään. Ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta. Turtiainen edustaa Valta kuuluu kansalle -nimistä ryhmää sen ainoana edustajana.

"Voi olla, että tulemme kesätauolla säätämään sote-lakeja voimaan"

Keskustelussa oppositioedustajat vaativat myös selvyyttä siihen, miten sote-lakiin tullut virhe korjataan. Terveydenhuollon perustaan kuuluvat kansanterveys­laki ja erikoissairaanhoitolaki on epähuomiossa kumottu kaksi vuotta etuajassa. Syynä on jo hyväksyttyyn, sote-uudistukseen kuuluvaan lakiin jäänyt kirjoitusvirhe. Asiasta uutisoivat eilen useat mediat.

– Hallitus on suurella vauhdilla ja kiireellä saanut lykättyä uudistuksen eteenpäin. Miten me toimimme nyt, kun meidän lakeja, jotka ovat elintärkeitä, on kumottu. Tähän on erittäin tärkeää saada vastausta. Voi olla, että tulemme vielä kesätauolla tänne eduskuntaan säätämään näitä lakeja voimaan, sanoi perussuomalaisten Arja Juvonen.

Asia liittyi käytävään maahantulomalliin sikäli, että lakiesityksessä viitataan kansanterveyslakiin.