Suomessa eniten yhteen kertaan rokotettuja, Norja kyntää pohjamudissa – DN: Näin Pohjoismaiden rokotusstrategiat eroavat toisistaan

Pohjoismaiden välillä on eroja muun muassa siinä, mitä rokotteita on käytössä.

Pfizer-Biontechin rokote on käytössä kaikissa Pohjoismaissa.

Suomen rokotusstrategia eroaa hieman muista Pohjoismaista. Erot rokotusstrategioissa näkyvät rokotettujen määrissä. Suomessa ensimmäisen rokoteannoksen on saanut suurempi osa väestöstä kuin muissa pohjoismaissa. Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa puolestaan kaksi kertaa rokotettuja on enemmän kuin Suomessa.

Eroista Pohjoismaiden rokotusstrategioissa kertoi ruotsalainen Dagens Nyheter torstaina. Lehti julkaisi kaksi juttua, joista toisessa käsitellään Suomen rokotustilannetta ja toisen, jossa keskitytään muihin Pohjoismaihin.

Lehden mukaan ero selittyy muun muassa sillä, että toisin kuin muut Pohjoismaat, Suomi on päättänyt antaa ensimmäisen rokotteen mahdollisimman monelle ennen toista rokoteannosta. Se tarkoittaa, että Suomessa ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen väli on pidempi kuin muissa pohjoismaissa.

Esimerkiksi Ruotsissa toisen annoksen saa seitsemän viikon kuluttua ensimmäisestä. Suomessa väli on 12 viikkoa.

Myös käytössä olevissa rokotteissa on eroja.

Suomessa pidempää rokotusväliä on perusteltu sillä, että suojaavien vasta-aineiden taso nousee sitä mukaa, mitä pidempi väli kahdella rokotuksella on. Poikkeuksia on THL:n ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan tehty kuntatasolla virusmuunnostilanteen tai rokotettavan yksilöllisten terveyssyiden vuoksi.

– Tästä on vähän tutkimusta, mutta aihetta eniten tutkineiden brittien tuloksissa on viitettä, että jos otat Biontechin ja Pfizerin rokotteen toisen annoksen, mitä pidemmällä olet ensimmäisestä annoksesta, sitä korkeammalle suojaava vasta-ainetaso nousee. Tässä on kyse immunologisesta kypsymisestä, Nohynek sanoi kesäkuun alussa.

Nohynek kertoi, että rokottamisen päämäärien eli vakavien tautitapausten ja kuolemien ehkäisemisen kannalta pidempi rokotusväli on parempi.

Toukokuussa julkaistun brittitutkimuksen mukaan Pfizerin rokote tuottaa ikääntyneille 3,5 kertaa paremman immuunivasteen, jos rokoteväliä kasvatetaan kolmesta viikosta 12:een.

Suomen lisäksi muun muassa Britanniassa päätettiin tammikuussa kasvattaa annosväliä. Myös Britanniassa tarkoituksena oli tuottaa edes pieni suoja koronavirusta vastaan.

Suomi päätti maaliskuussa keskeyttää Astra Zenecan käyttämisen muilla kuin 65 vuotta täyttäneillä. THL teki päätöksen keskeyttämisestä sen jälkeen, kun Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tietoon oli tullut kaksi tapausta, joissa potilas oli saanut aivolaskimotukoksen AstraZenecan koronarokotteen saamisen jälkeen.

Ruotsin oli alun perin tarkoitus rokottaa ainoastaan aikuisväestö. Ruotsissa tehtiin kuitenkin päätös, jonka mukaan myös halukkaat 16–17-vuotiaat rokotetaan. Mahdollisuus saada rokote on myös osalla 12–15-vuotiaista.

Ruotsin rokotustavoitteet ovat muuttuneet monta kertaa, ja tällä hetkellä tavoite on, että syyskuun 19. päivään mennessä kaikille ruotsalaisille aikuisille on tarjottu mahdollisuus saada rokote.

Kesäkuun viimeisenä päivänä ensimmäisen rokoteannoksen oli saanut 58,1 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä. Kaksi annosta oli saanut 36,6 prosenttia.

Tanskassa voi halutessaan saada Astra Zenecan rokotteen. Niiden, jotka valitsevat Astra Zenecan, ei tarvitse odottaa yhtä pitkään kuin esimerkiksi Pfizerilla rokotettavien. Astra Zenecan käyttämistä on kritisoinut muun muassa Tanskan lääkäriliitto, jonka mukaan rokotteen sivuvaikutuksista ei ole riittävästi tietoa.

Tällä hetkellä Tanskassa rokotetaan yli 16-vuotiaita. Maa päätti hiljattain avata rokotusohjelmansa myös 12–15-vuotiaille, joita aletaan rokottaa syyskuussa.

Kesäkuun viimeisenä päivänä Tanskassa yhden rokoteannoksen oli 66,7 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä. Kaksi rokoteannosta oli saanut 38,2 prosenttia.

Norjassa rokotustilanne on Dagens Nyheterin mukaan pohjoismaiden huonoin. Lehden mukaan se johtuu luultavasti siitä, että Norja päätti lopettaa Astra Zenecan käyttämisen kokonaan, kun tietoja vakavista haittavaikutuksista alkoi kertyä, minkä vuoksi Norja on riippuvaisempi Pfizerin rokotteesta kuin muut pohjoismaat.

Norjassa 56,6 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä oli saanut ensimmäisen annoksen kesäkuun viimeiseen päivää mennessä. Kaksi rokoteannosta oli saanut 33 prosenttia.