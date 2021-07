Poliisi: Göteborgissa ampumiseen kuollut poliisi ei todennäköisesti ollut alkuperäinen kohde

Kyseessä on kolmas tehtävässä surmattu poliisi 2000-luvulla.

Ruotsissa ampumisen jälkeen saamiinsa vammoihin kuollut poliisi ei todennäköisesti ollut ampumisen alkuperäinen kohde. Suur-Göteborgin alueen poliisipäällikkö Erik Nord kertoo asiasta uutistoimisto TT:lle.

– Aiemmin on sattunut ampumisia rikollisryhmien välillä. Mitä todennäköisimmin ampuminen ei ollut kohdistettu poliisiin. Esitutkinnassa meillä on käsittelyssä erilaisia vaihtoehtoja, mutta meillä ei tällä hetkellä ole viitteitä muusta, Nord sanoo toistaen aiemmin julkaistuin poliisitiedotteen viestin.

Poliisin tietojen mukaan kuolettavia vammoja saanut poliisi ja tämän kollega olivat paikan päällä keskustelleet ihmisten kanssa, kun heitä kohti ammuttiin. Poliisi oli saapunut alueelle paikallista aikaa myöhään keskiviikkoiltana. Ihmiset olivat ilmoittaneet kuulleensa laukauksia alueella. Alueella oli ollut työparin lisäksi myös muita poliiseja.

Ruotsissa 2000-luvulla kolme poliisia on surmattu työtehtävän aikana. Aiemmat kuolemat tapahtuivat vuosina 2007 ja 2004.

SVT: Hylsyt tutkinnassa

Kuollut poliisi oli hieman yli 30-vuotias mies ja melko uusi ammatissa. Kuolemasta kerrottiin varhain torstaina.

Poliisi on kuulustellut useita ihmisiä tapauksesta. Vielä eilisiltana ketään ei ollut pidätetty tapauksen takia.

Ruotsin yleisradio SVT kertoo, että tapahtumapaikalta on löydetty hylsyjä, jotka on lähetetty tekniseen tutkintaan. Toiveena on, että niistä löytyisi sormenjälkiä. Poliisi ei TT:n mukaan ole vahvistanut tietoja.

Ampuminen tapahtui Hisingenissä, joka on Göteborgin kaupunkiin kuuluva saari.