Tays: Himoksella uusia korona-altistumisia näissä paikoissa

Kaikkia Himoksella juhannusta juhlineita kehotetaan käymään koronatestissä matalalla kynnyksellä.

Juhannuksena Jämsässä pidetty Himos Juhannus -festivaali on aiheuttanut lisää mahdollisia altistumisia, kertoi Tampereen yliopistollinen sairaala Tays Twitterissä torstai-iltapäivänä.

Taysin mukaan koronalle on voinut altistua Himos Juhannus -tapahtuman anniskelualueella perjantaina 25.6. kello 20–23 sekä lauantaina 26.6. kello 19–22.

Festivaali on poikinut runsaasti altistumisia. Yksi esimerkki tästä on suuret mökkijuhlat Himoksella, jossa altistuneita on kymmenittäin.

Tapahtuma myytiin loppuun koko viikonlopulta, ja sisään päästettiin päivittäin yli 5 000 osallistujaa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Elina Kärnä kertoi keskiviikkona IS:lle toivovansa Himoksella juhannusta viettäneiden käyvän hyvin matalalla kynnyksellä koronatestissä.

– Koska näitä tartuntoja on nyt tullut, ja altistumispaikkoja näyttää olevan useampia, niin toivomme, että testeissä käydään, jotta tartunnat saadaan nopeasti kiinni ja ketjut katkaistua ja voimme viettää rauhallisemman kesän, Kärnä vetoaa.

Tapahtuman järjesti Nelonen Media Live, joka on Ilta-Sanomien tavoin osa Sanoma-konsernia.