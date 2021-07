EM-kisamatkailijoiden koronalöydöksissä on Mehiläisen jatkotutkimuksissa vahvistunut useita deltavariantteja, kertoo Mehiläinen tiedotteessaan.

Koronaviruksen testausta Meilahden Kolmiosairaalan drive in -näytteenottopisteessä Helsingissä perjantaina 31. heinäkuuta 2020.

Näytteitä on otosluonteisesti otettu pääkaupunkiseudulla. Mehiläisen laboratoriosektorin johtajan Kristina Hotakaisen mukaan näytteiden lukumäärä on vielä pieni, mutta tulos osoittaa, että deltavarianttia on mitä todennäköisimmin päässyt Suomeen huomattavia määriä.

Venäjällä deltamuunnos on tavallinen, mutta Suomessa kyseistä muunnosta on ennen Mehiläisen tuloksia löydetty vasta 338 kappaletta.