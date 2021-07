Suurin osa tapauksista on Uudellamaalla.

Jalkapallon EM-kisoista palanneilla henkilöillä on todettu 30.6. mennessä 386 positiivista testitulosta ja 50 jatkotartuntaa, kertoo STM ja THL.

Suurin osa tapauksista on raportoitu Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla (yhteensä 264 tapausta ja 17 jatkotartuntaa), sekä Pirkanmaan (38 tapausta ja 8 jatkotartuntaa) ja Varsinais-Suomen (31 tapausta ja 5 jatkotartuntaa) sairaanhoitopiireissä.

STM:n tiedotteen mukaan uusia koronatapauksia todettiin kaiken kaikkiaan viime viikon aikana runsaasti edellisiä viikkoja enemmän, yhteensä 947 tapausta. Tämä on yli 400 koronatapausta enemmän, kuin edeltävällä viikolla ja kasvu selittyy ministeriön mukaan juuri EM-kisaturistien tartunnoilla. Liki puolet viime viikon tartunnoista selittyy kisaturismilla.

Myös ilmaantuvuus on noussut.

Uusia tartuntoja ilmaantui kahden viimeksi kuluneen viikon (14.-27.6.) aikana 27, ja kahden niitä edeltävän viikon (31.5.–13.6.) aikana 23 sataatuhatta asukasta kohden.

Tartuntojen ilmaantuvuus on noussut erityisesti 20-29-vuotiaiden ikäryhmässä. Viime viikolla todetuista tartunnoista yli kolmannes (35 %) todettiin 20-29-vuotiailla.

Epidemiatilanne on monilla alueilla edelleen rauhallinen.

Sairaalahoidossa Covid-19-potilaita oli eilen keskiviikkona sairaanhoitopiirien ilmoituksen mukaan yhteensä 38, joista perusterveydenhuollon osastoilla 3, erikoissairaanhoidon osastoilla 28, ja teho-osastoilla 7 potilasta. Sairaalahoidon tarve on toistaiseksi olennaisesti ennallaan.

Eilen keskiviikkona raportoitiin yhdestä uudesta koronatautiin liittyvästä kuolemantapauksesta.

Koronavirustestien määrä on ollut laskussa kesäkuun alusta lähtien, STM ja THL kertovat. Viime viikolla tehtiin noin 68 000 testiä, mikä on noin 24 000 testiä vähemmän kuin edellisviikolla.

Covid-19-tapausten osuus testatuista näytteistä on selvästi kasvanut. Viikolla 25 osuus oli 1,4 %.

Koko maassa noin 58 % koko väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen, ja toisen annoksen on saanut noin 18 %. Noin 72 prosenttia yli 18-vuotiaista on saanut ensimmäisen koronarokotteensa.