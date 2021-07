Raulin kanssa vihitty Hannu oli mukana tekemässä historiaa 2017 – nyt hän muistuttaa edistyksen kääntöpuolesta: ”Arki ja todellisuus ovat ihan muuta”

Hannu löysi rinnalleen Raulin Meksikosta, ja edistää nyt sateenkaarimatkailua.

Käynnissä olevan Pride-viikon teema on Pride in Progress .

Edistys on edistynyt Suomessa pyöreisiin vuosiin.

Tänä vuonna on kulunut 50 vuotta siitä, kun homous ei ollutkaan enää rikos ja 40 vuotta siitä, kun homoja ei enää pidetty mielenterveysongelmaisina.

Tasa-arvoinen avioliittolaki on tänään potra nelivuotias.

Kun laki oli ankarin synnytystuskin saatu voimaan, ensimmäisten vihittävien parien joukossa olivat 1. maaliskuuta 2017 turkulainen Hannu Virtanen ja hänen silloin kohtalaisen uunituore meksikolainen miesystävänsä Raul Medina.

Mitä heille kuuluu tänään?

Koska pari on yhä yhdessä, Hannu Medina voi käyttää ”haasteista” puhuessaan myös sen epävirallista synonyymia ”rikkaus”.

Ja käyttääkin.

– Suurin haaste oli varmasti se kulttuurishokki, jonka hän kohtasi Suomessa.

– Uusi maa, uusi kieli, uusi sää... Siinä meni pari kolme vuotta ennen kuin ymmärsin, että ne olivat hänen todellisia tunteitaan.

Aluksi Hannu ajatteli Raulin ylireagoivan ja kuvittelevan asioita.

– Kielsin hänen tunteitaan. Se oli minulle kasvuprosessi, mitä tarkoittaa, että ihminen muuttaa toiseen maahan.

– Samat puutteet löysin itsestäni kuin edellisessä suhteessani.

– Omasta elämästä voi oppia tosi paljon.

Hannulla oli takana 25 vuotta kestänyt avioliitto naisen kanssa ja liitosta kolme lasta. Raulille avioliitto oli ensimmäinen.

He olivat tutustuneet sosiaalisessa mediassa, viestitelleet muutamia kuukausia, kiinnostuneet niin kiinteästi toisistaan, että Hannu matkusti kolmen viikon lomalle Meksikoon, missä päätettiin, että Raul muuttaa lokakuussa Suomeen.

Joulukuussa parisuhde rekisteröitiin ja maaliskuussa mentiin jo vihille, kun se kerran tuli mahdolliseksi eli vuottakaan ei kestänyt onnen löytymisestä sen ankkuroimiseen.

Onnea ei kätketty.

– Olemme molemmat olleet hyvin avoimia omasta seksuaalisuudestamme niin sosiaalisessa mediassa kuin työpaikoillamme.

– Yritämme voimaannuttaa ihmisiä.

Raul, 45, on töissä Swappiella, joka huoltaa ja myy iphone-puhelimia. Hannu, 52, perusti kolme vuotta sitten oman yrityksen ja ryhtyi ”matkasaarnaajaksi”.

Sananmukaisesti.

Gay Travel FInland markkinoi Suomea ja suomalaisia sateenkaariystävällisiä matkailutoimijoita sateenkaarimatkailijoille.

– Se on iso bisnes maailmalla, koska kohderyhmä matkustaa keskimääräistä enemmän ja käyttää rahaa keskimääräistä enemmän.

Ongelma on, että joka kolmas maailman maa kohtelee homoja rikollisina ja suurimmassa osassa maita homous ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää.

– Siksi etsitään ja tarvitaan matkakohteita, joissa voi olla turvallisesti oma itsensä. Suomi olisi sellainen maa, mutta se pitää kertoa maailmalle.

Hannun tavoitteena on tehdä Suomesta sateenkaariviestinnän avulla maailman sateenkaariystävällisin maa. Varmistaa, että sateenkaaren päästä löytyy jotain arvokasta.

– Sitä ei saa pitää itsestään selvänä. Ajatellaan, että kaikkihan tänne ovat tervetulleita, mutta minä kysyn yrityksiltä, oletteko sanoneet sen ääneen?

Vaikka Pride-viikko iloitsee tänä vuonna edistyksen isoista virstanpylväistä, paljon on vielä matkaa edistettävänä eikä perille pääsy ole todennäköistä.

– Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen yhteiskunta ei ole edes mahdollinen, mutta joka päivä voi tehdä tekoja, joilla päästään sitä kohti.

– Homofobia on Suomessa vielä syvässä, Hannu sanoo.

Vaikka lainsäädäntö edistyy, ihmisten asenteet eivät seuraa samassa tahdissa eivätkä ennakkoluulot suin surminkaan jättäydy matkasta.

– Lainsäädäntö antaa illuusion, arki ja todellisuus ovat ihan muuta.

” Se on vain niin helppoa peilata muihin ihmisiin, että enhän minä, mutta pitää ottaa huomioon tuo ja tuo, tuo sukulainen, tuo sidosryhmä...

Kun Hannu haki starttirahaa sateenkaarimatkailun yritykselleen, kehotti yritysneuvoja varautumaan myös kielteiseen vastaukseen, ”mikäli hakemuksen käsittelijä olisi homofoobikko”.

– Eihän siinä ollut kyse siitä, että se käsittelijä olisi ollut homofoobikko, vaan tämä yritysneuvoja siinä edessäni.

– Se on vain niin helppoa peilata muihin ihmisiin, että enhän minä, mutta pitää ottaa huomioon tuo ja tuo, tuo sukulainen, tuo sidosryhmä...

– Vain minua ei pidä ottaa huomioon...

Hannu sanoo, ettei itsekään ole vapaa homofobiasta.

– Olin 45 vuotta kaapissa, miksi? Koska pelkäsin tunteitani ja ihmisten suhtautumista.

Työssään Hannu kohtaa yrityksiä, jotka eivät voi hyödyntää viestinnässään sateenkaari-ihmisiä, ”koska pitää ajatella myös muita asiakkaita”.

– Sitä esiintyy todella paljon. Ei sateenkaariystävällisyys ole sitä, että muutetaan logon väri Pride-viikon ajaksi.

Ajatus, peili, mitä muut ajattelevat, on koko ajan läsnä.

Myös homoilla.

Hannu viittaa tutkimukseen, jonka mukaan vain 8 prosenttia sateenkaari-ihmisistä kokee voivansa olla työelämässä omana itsenään.

– Loput ovat kaapissa. Et uskalla kertoa kahvipöydässä, mitä teit miehesi kanssa viikonloppuna.

Hän korostaa, että jokaisella on oikeus olla kaapissa tai tulla sieltä ulos. Eikä näkymätön kaappi, jossa on läpinäkymättömät seinät, ole vain homojen käytössä. Tilaa on runsaasti, päivittäistä käyttöä paljon.

– Siellä voi olla myös masennusta ja alkoholismia.

– Se on yritysten vastuu luoda sellainen yhteisö, jossa jokainen voi olla oma itsensä. Homoseksuaalisuus on marginaalissa, siksi pelot ovat pään sisällä.

Pitää siis poistaa syyt pelätä, karkottaa ne puhumalla niistä.

– Kun ei puhuta, sinä pelkäät. Asiat pitää sanoittaa, se on nyt minun intohimoni.

– Olen itse 70-luvun lapsi. Ei silloin puhuttu näistä asioista. Jos vanhempani olisivat ymmärtäneet puhua, olisin ehkä elänyt homona koko elämäni.