Armeija lupaa pitää huolen omistaan myös korona-aikana. Varusmiesten koronarokotukset käynnistyvät heinäkuussa.

Ensi maanantaina palvelukseen astuvat uudet varusmiehet ja vapaaehtoista palvelusta suorittavat naiset saavat halutessaan koronarokotuksen heti aloka­starkastuksen jälkeen.

Saapumiserä 2/2021 jää historiaan ainakin siitä, että aikaisemmin varusmiehiä ei ole rokotettu koronavirusta vastaan Suomessa.

– Myös aiemman saapumiserän palveluksessa jatkavat varusmiehet saavat halutessaan rokotteen, Puolustusvoimien tiedotuspäällikkö Max Arhippainen sanoo.

Armeijassa rokotukset hoituvat tunnetusti tehokkaasti ja kerralla, mutta korona­rokotteen antamisessa pidetään vähintään 14 vuorokauden tauko muihin suojarokotteisiin.

Jos varusmies on rokotettu kertaalleen koronaa vastaan jo siviilissä, talo tarjoaa tehosteannoksen.

Normaalit koronan suojatoimet, kuten maskin käyttö ja suojaetäisyydet riittävät palveluspaikalle matkaaville tuleville varusmiehille.

Armeija ottaa vastatakseen varusmiesten koronaturvallisuuden. Avainasemassa on varusmiesten jakaminen palveluspaikoissaan kolmeen ryhmään, jotka eivät kohtaa toisiaan.

– Kukin ryhmä on neljä viikkoa palveluksessa ja kaksi viikkoa lomilla.

Eri ryhmiin kuuluvat varusmiehet eivät ole varuskuntien sisällä keskenään tekemisissä. Ryhmät muun muassa liikkuvat eri reittejä ja syövät eri paikoissa.

– Järjestely on toiminut hyvin. Altistumisketjut on pystytty rajoittamaan tiettyihin alaryhmiin ja tämän kuun aikana koronaan sairastuneita on ollut vain muutama, Arhippainen sanoo.

Kesäkuun 2021 alusta alkaen Puolustusvoimissa on raportoitu kuusi varmistettua koronavirustartuntaa.

Inttiin lähtijän muistilistan kärjessä ovat Ruotuväki-lehden mukaan palveluksen aloittamismääräys ja henkilöllisyysasiakirjat, tilinumero IBAN-muodossa sekä rokotuskortti.

Mukaan on syytä ottaa myös puhelin ja laturi, parranajovälineet sekä omat lääkkeet ja reseptit, jos sellaisia on.

Puhelimen lisäakku voi olla tarpeen metsäkeikoilla, rannekello ajanmääritykseen tilanteissa, joissa puhelinta ei saa pitää mukana. Otsalamppu ja puukko helpottavat leireillä.

Ruotuväen listan mukaan omat pohjalliset maihinnousukenkiin sekä rakkolaastarit kuuluvat muistettavien varusteiden listalle, samoin käteinen raha ja eväät.

Sen sijaan päihteet, aseet, turhat siviilivaatteet ja ylimääräiset sähkölaitteet kehotetaan jättämään kotiin.