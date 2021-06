Mies tuomittiin sakkoihin virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kollegaan kohdistuneesta seksuaalisesta ahdistelusta.

Helsinki

Poliisiopiskelijoita lähennelleen Poliisiammattikorkeakoulun opettajan tuomio lieveni hovioikeudessa. Käräjillä voimankäytön opettajana toiminut viisikymppinen mies oli tuomittu opiskelijoihin vuosina 2015–2016 kohdistuneista kahdesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta Turun hovioikeus katsoi, että mies syyllistyi kolmeen seksuaaliseen ahdisteluun.

Hovioikeuden mukaan mies muun muassa otti oppitunnilla yhtä opiskelijaa lantiosta kiinni ja yhdyntäliikkeitä mukaillen työnsi lantiotaan tämän pakaroita vasten.

– Teot ovat olleet omiaan loukkaamaan asianomistajien itsemääräämisoikeutta ottaen huomioon, että ne ovat kohdistuneet seksuaalisesti merkityksellisiin ruumiinosiin ja tehty vastoin asianomistajien tahtoa sekä että teot ovat tapahtuneet oppilaan ja opettajan välisessä luottamussuhteessa muiden oppilaiden läsnä ollessa, tuomiossa sanotaan.

Vaikka seksuaalisen ahdistelun tunnusmerkistö hovioikeuden mukaan täyttyi, se kuitenkin hylkäsi syytteet vanhentuneina. Syytteet asiassa oli siis nostettu liian myöhään.

Mies kiisti syytteet. Hänen mukaansa opetustilanteissa tapahtuneet kosketukset eivät olleet seksuaalisia. Käräjillä mies sanoi läpsäisseensä opiskelijaa juhlissa takapuoleen, koska luuli tämän läpsäisseen aiemmin häntä.

Opiskelijoiden koskettelu riitti tuomioon virkavelvollisuuden rikkomisesta

Hovioikeus luki käräjäoikeuden tavoin miesopettajan syyksi seksuaalisen ahdistelun, jonka uhrina oli miehen kollega. Kaksikko oli vuonna 2017 työmatkalla, missä mies kosketteli naista reidestä ja takapuolesta. Mies kiisti teot.

Miehen katsottiin syyllistyneen myös virkavelvollisuuden rikkomiseen. Hovioikeuden mukaan kollegan ahdistelu sekä kaksi vanhentuneina hylätyistä opiskelijoiden ahdisteluista liittyi virkatoimen hoitamiseen.

– Ilmennyttä virkavelvollisuuden rikkomista ei ole pidettävä kokonaisuutena vähäisenä, koska tekoja on ollut kolme ja niistä kaksi on kohdistunut sellaisiin opiskelijoihin, joiden koulutuksesta (syytetty) on ollut ylikonstaapelina vastuussa.

Opettaja tuomittiin 60 päiväsakon rangaistukseen. Käräjillä rangaistus oli ollut 80 päiväsakkoa.