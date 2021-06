Osa sairastuneista ei ole tiennyt oireiden viestivän koronasta.

Pietarin EM-kisoissa syntyneiden koronatartuntojen on pelätty johtavan viruksen deltavariantin leviämiseen ja epidemiatilanteen heikkenemiseen Suomessa. Helsingin terveysasemien johtajaylilääkäri Timo Lukkarinen kertoo osan sairastuneista valitelleen viranomaisille juuri deltaan viittaavia oireita.

– Niitä voisi verrata allergiaan, niiskuttelua ja kevätflunssaa, Lukkarinen sanoo.

IS kertoi aiemmin arvostetun King’s College -yliopiston professorin arvioista, joiden mukaan nuoremmissa väestöryhmissä deltavariantti muistuttaa oireiltaan pahaa vilustumista.

Koronaan sairastuneille aiemmin tutut yskä ja hajuaistin katoaminen ovat puolestaan deltapotilaiden keskuudessa harvinaisempia. Koska muunnos vaikuttaa oireiltaan enemmän tavalliselta flunssalta, jättävät potilaat helpommin käymättä testeissä. Lukkarinen sanookin, että osa sairastuneista ei ole mieltänyt flunssan kaltaisia oireitaan koronaksi.

– He ovat saaneet maahan palatessaan kaksi negatiivista testitulosta ja kolmannesta onkin tullut koronadiagnoosi.

Lukkarinen huomauttaa, etteivät kaksi rajatestiä vielä riitä takaamaan kisoista palaavan terveyttä. Virus on voinut tarttua bussissa ja alkaa itää vasta kotioloissa.

Useimmat testatuista matkustajista ovat Lukkarisen mukaan olleet joka tapauksessa oireettomia. Tämä on Lukkarisen mukaan odotettua, koska kisat houkuttelivat paikalle todennäköisesti pääasiassa riskiryhmään kuulumattomia.

Lukkarisen arvion mukaan EM-tartunnoille on altistunut yksin Helsingissä vähintään 1 000 henkilöä. Keskiviikkoaamuna jatkotartuntoja oli todettu yli 20.

– Jo busseissa tartunnoille on altistunut hurja määrä. Suuri osa heistä on mennyt yksin massaan (liikkunut suurissa ihmisjoukoissa) ja perhe tai lähipiiri on ollut palatessa kotona. He eivät ole ajatelleet saaneensa koronaa eivätkä ole asettuneet karanteeniin.

Suomessa todettiin keskiviikkona 355 uutta koronatartuntaa. Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 1 480 tartuntaa, mikä on 200 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.