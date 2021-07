Kiltin ja avuliaan miehen kohtalo järkyttää Seinäjoella – epätietoisuus kalvaa mieltä: ”Murhaaja on vapaana ja voi olla täällä jossakin”

Murhattuna löytyneen miehen ystävä sanoo, että uhrin kanssa ei olisi voinut millään saada aikaan riitaa.

40-vuotiaana henkirikoksen uhriksi joutunut Kai-Pekka Savolainen oli perheetön mies, joka asui Seinäjoella Kasperin kaupunginosassa Urpuviita 2:n kirjavaksi kuvioidussa kerrostalossa.

Kaikki tietävät talon, jonka seiniä koristavat värikkäät kukat, linnut ja puut, sillä se on alueella ainoa talo, jonka seinissä on taidetta.

Kai-Pekka Savolainen.

Savolaisen katoaminen tuli ilmi marras-joulukuun vaihteessa 2020, kun hän ei saapunut sopimiinsa tapaamisiin.

Poliisi alkoi selvittää katoamista joulukuussa, ja ensimmäinen poliisitiedote lähetettiin medialle 10.12.2020. Tuntomerkit olivat: pituus noin 170 cm, vankkarakenteinen, siilitukkainen, parrakas, silmälasipäinen.

Tässä talossa uhri asui.

Ilta-Sanomien tapaama Kai-Pekka Savolaisen hyvä ystävä kuvailee seitsemää viime kuukautta kauheiksi, sillä epätietoisuus ystävän kohtalosta on kalvanut mieltä.

– Hän oli ystävä, joka kävi usein meillä kahvilla, jeesasi kaikissa muutoissa ja auttoi aina kun oli tarvetta. Nämä kuukaudet ovat olleet kauheita, kun ei ole tiennyt, mitä hänelle tapahtui.

Nimettömänä pysyttelevä ystävä kuvailee Savolaista hiljaiseksi mieheksi, joka ei koskaan riidellyt kenenkään kanssa.

– Hän oli maailman rauhallisin ja kiltein mies, eikä hän riidellyt baarissakaan. Peiliin olisi saanut katsoa, jos joku hänen kanssaan olisi saanut riidan aikaan. Hän kalasteli paljon, teki itse perhoja ja vapoja eikä tehnyt kellekään koskaan mitään pahaa.

Uhri nähtiin viimeksi elossa Kasperin R-kioskilla ja ravintola Jesperissä.

Mies tapasi ystävänsä viimeisen kerran pari viikkoa ennen katoamista.

– Me tavattiin usein, mutta ei päivittäin. Paljon on kavereiden kanssa tätä asiaa käsitelty ja mietitty, mitä on tapahtunut ja miksi. Me kaikki odotetaan lopullista tietoa.

Mies on ollut poliisin kuultavana, samoin muut kaveripiiriin kuuluneet henkilöt. Kaikki mahdollinen on kerrottu, mitä on tiedetty.

Katoaminen ja murhatutkinta puhuttavat Kasperissa

Kai-Pekka Savolaisen katoaminen ja poliisitutkinnan tuoreimmat käänteet ovat puhuttaneet Kasperin asuntoalueen ihmisiä paljon ja kaikkialla.

– Hän oli täysin harmiton tyyppi, pirteä ja rauhallinen. Sellainen mielikuva hänestä jäi, kertoo paikallinen yrittäjä.

Ulla Reipas ja Matti Savolainen kävivät kahvilla Kasperinviidan Ärrällä, jossa Kai-Pekka Savolainen nähtiin elossa lauantaina 28.11.2020.

Tapauksen käänteitä ovat seuranneet myös Ulla Reipas ja Matti Savolainen. Heidät IS tapasi tiistaina Kasperinviidan R-kioskilla, joka oli yksi niistä paikoista, joissa uhri viimeisenä elinpäivänään oli liikkeellä.

– Hän ei ollut tuttu, mutta varmasti ollaan kyllä nähty. Tuntuu hirveältä ajatella, että on pyöritty samalla alueella. Pahalta tuntuu se, kun tietää, että murhaaja on vapaana ja voi olla täällä jossakin. Pokemonia pelatessa ja näillä kaduilla kävellessä tulee katseltua ihmisiä sillä silmällä, ja asia tulee mieleen aina kun vastaan tulee joku ronskimman näköinen tyyppi, kertoo Reipas.

Matti Savolainen täsmentää, ettei sukunimestään huolimatta ole uhrille sukua. Niin hän kuin Reipaskin toteavat Kasperin olevan nykyään rauhallinen asuntoalue.

– Toki täällä on vähän rauhattomampiakin taloja, sellaisia, joihin en itse muuttaisi, Matti sanoo.

Esa Niemistö ihmettelee miksi vainaja löydettiin vasta nyt, lähes seitsemän kuukauden päästä katoamisesta.

Esa Niemistö pitää hänkin aluetta kaikin puolin turvallisena ja rauhallisena paikkana. Hän asuu noin puolen kilometrin päässä ruumiin löytöpaikasta. Tapaus on luonnollisesti kiinnostanut myös häntä.

– Sitä olen ihmetellyt, että miten ruumis löydettiin vasta nyt ja minkälaisessa tilassa se on ollut.

Urpuviita 2:ssa asuva vanhempi rouva kertoo asuneensa Kasperissa seitsemän vuotta ja viihtyneensä hyvin.

– Täällä on niin rauhallista. Nyt, näiden tapahtumien jälkeen on tullut mieleen sanonta, että hiljaisessa vedessä se kala kutee. Vaikka mitä voi näköjään sattua. Pelottava tapaus.

Naisen sukulaisia asuu samassa, sadan metrin päässä sijaitsevassa talossa, josta ruumis löydettiin.

– Se on ollut vähän levoton talo, mutta yhtään emme ole tajunneet, mitä siellä on tapahtunut. Minua kaikki kellarit kammottavat muutenkin.

Uhria nainen ei tuntenut, ainakaan kovin hyvin.

– Hän asui eri rapussa ja eri päädyssä. Helposti käy niinkin, ettei edes samassa rapussa asuvia tunne kovin hyvin, vaikka olisi oltu monta vuotta naapureina. Toisten kanssa tulee juteltua, mutta kaikki eivät edes tervehdi.

Uhri löydettiin naapuritalosta.

Hän kertoo miettineensä Savolaisen kohtaloa ja toivoneensa, että tämä löydettäisiin.

– Olen myös miettinyt, että toivottavasti kaikki paikat on varmasti tutkittu tässä talossa. Sitten kävi niin, että se olikin eri talo, josta hänet löydettiin.

Ajatus siitä, että murhaaja on vapaana, ahdistaa monia, myös naapurin rouvaa.

– Se voi olla kuka vaan, vaikka kassajonossa joku. Luen paljon dekkareita ja joskus ajattelen, että voisiko tällaista tapahtua oikeasti, mutta näköjään voi – ja pahempaakin. Nyt ne tarinat tulivat todeksi.