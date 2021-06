Kaksi kiipesi Mannerheimin patsaan päälle, poliisi otti heidät kiinni – kyseessä Elokapinaan liittyvä luvaton kokoontuminen

Mannerheimin patsaalla on käynnissä kokoontuminen, jossa on poliisin mukaan osallisena noin 50 ihmistä.

Helsingin keskustassa Mannerheimin patsaalla on parhaillaan käynnissä kokoontuminen, josta ei ole ilmoitettu poliisille. Tilanne paikan päällä on tällä hetkellä rauhallinen.

Poliisin mukaan paikalla on noin 50 ihmistä.

Noin kello 16.15 poliisi tiedotti, että osa tapahtuman osallistujista on kiivennyt korkealle Mannerheimin patsaan alaosaan.

– Poliisi on pyytänyt kalustoapua pelastuslaitokselta. Sitä tarvitaan, jotta kiipeilijät saadaan patsaalta turvallisesti alas, poliisi twiittasi.

Kello 16.38 poliisi twiittasi, että kiipeilijät ovat tulleet itse alas. Heitä oli kaksi. Poliisi otti heidät kiinni.

– Kiinniottoperusteena oli niskoittelu ja rikoksilta ja häiriöiltä suojaaminen. Niskoittelu viittaa siihen, että henkilöt eivät noudattaneet poliisin käskyä ja aiheuttivat näin pelastustehtävän.

Poliisin mukaan alas piti tulla turvallisuussyistä.

Lisäksi poliisi on ottanut kiinni kolmannen henkilön, koska tämä ei ollut totetllut poliisin poistumiskäskyä.

Paikan päältä otetun videon perusteella patsaalle oli ajanut yksi pelastuslaitoksen yksikkö. Patsaan juurella seisoo runsaasti ihmisiä.

Poliisi kertoo Twitterissä, ettei pelastuslaitoksen autoa lopulta tarvittu.

– Poliisi käski henkilöitä poistumaan patsaalta, mutta he eivät noudattaneet käskyä. Tämän takia paikalle pyydettiin pelastuslaitoksen auto. Sitä ei tarvittu, koska kiipeilijät laskeutuivat lopulta itse alas.

Ilta-Sanomien paikan päällä oleva kuvaaja kertoo, että alueella on ainakin 15 poliisiautoa. Noin kello 17.15 Mannerheimintien liikenne oli palautumassa taas normaaliksi, liikenne oli pohjoisen suuntaan poikki jonkin aikaa.

Kiipeilijät ovat tulleet itse alas sen jälkeen kun poliisi saapui paikalle. Kiipeäjät otettiin kiinni.

Poliisi kertoi Twitterissä aiemmin, ettei sillä tietoa siitä, keitä Mannerheimintien tapahtuman osallistujat ovat.

– Poliisilla ei ole neuvotteluyhteyttä osallistujiin, Helsingin poliisi twiittasi.

Aiemmin tänään Elokapina-liikkeeseen kytkeytyvä Queerkapina ilmoitti Twitterissä aikovansa kokoontua Mannerheimin patsaan juurelle. Elokapina jakoi twiitin tapahtumasta.

Vajaa kaksi viikkoa sitten Elokapina valtasi Helsingissä Mannerheimintien.

Yksi queerkapinalaisista kertoi Ilta-Sanomille, miksi ryhmä päätti kokoontua juuri Mannerheimin patsaalle.

– Ajattelemme, että luonnon monimuotoisuus on myös ihmisen monimuotoisuutta, ja sen takia ihminen on osa luontoa ja luonto ihmistä. Sitten taas länsimainen moderni cis-hetero miesihminen on usein nostettu luonnon yläpuolelle jumalallisena olentona. Se on se, mitä Mannerheimin patsas edustaa, hän kertoo.

Paikalla olevat ihmiset kirjoittivat ja piirsivät Kiasman työmaa-aitaan asetettuun lakanaan.

Juttu päivittyy.