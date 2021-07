Trooppiset yöt sinetöisivät harvinaisen ilmiön – tällaisia ovat järvihelteen dramaattiset seuraukset

Järvihelle on ihan oven takana, trooppiset yöt sinetöisivät harvinaisen ilmiön. Asiantuntija antaa vinkin, mistä löytyy kotirannasta viileämpi vesi.

Helle on kietonut suomalaiset tukahduttavaan syliinsä eikä helpotusta tuo enää edes hyppääminen järveen.

Suomi on siirtymässä poikkeukselliseen tilanteeseen.

Voidaan puhua järvihelteestä.

Suomen Ympäristökeskuksen mukaan järvien pintalämpötilat ovat Etelä- ja Keski-Suomessa 18–24 astetta eli 2–6 astetta yli pitkäaikaisten keskiarvojen.

Siitä on enää hikisen asteen askel hellerajalle, joka on kuivalla maalla 25 astetta. Helle tulee savolaismurteisesta teonsanasta heltää eli paahtaa tai lämmittää, mutta on alun perin balttilaista perua.

– Erityisesti tummavetiset järvet lämpenevät nyt nopeasti, kertoo Suomen Ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö Seppo Hellsten.

Järvien lämpenemistä kiihdyttävät trooppiset yöt.

Miten paljon järvet voivat vielä lämmetä, etenkin kun helteille ei ole luvattu mitään luotettavaa takarajaa tai viimeistä paahtopäivää?

– Kyllä 27 astetta alkaa olla maksimi, en heti muista, että Suomessa olisi mitattu yli 30 astetta, Hellsten pohtii kannonnokasta tavoitettuna.

Tiistaina hän pulahti henkilökohtaisesti Pyhtään Kärsäjärven 24-asteiseen tummapaahteiseen.

Järvihelteen seuraukset ovat moninaisia.

Ihminen reagoi viettämällä järvessä pitempiä aikoja ja käymällä siellä useammin. Ikävä seuraus on aina ollut hukkumisonnettomuuksien lisääntyminen.

Mitä itse järviin tulee, ne hupenevat, kutistuvat. Järvien määrään Suomessa helle ei vaikuta, mutta järvien sisältämään vesimäärään sitäkin enemmän.

– Isossa järvessä haihdunta voi olla sentti vuorokaudessa, se on valtava määrä, Hellsten muistuttaa luonnonilmiön mittakaavasta.

Tänä vuonna kiihtyvä haihtuminen on tosin hyvä asia, sillä lumisen talven ja sateisen toukokuun jäljiltä järvet olivat turhankin piripinnassa.

– Hyvä niiden on tulla vähän alas.

Ikävämpi vaikutus on, että järvihelle kutsuu leviä kukkimaan.

– Sinilevät hyötyvät lämmöstä ja kun niitä on tarpeeksi, ne nousevat kaasurakkuloidensa varassa kellumaan ja tarttuvat toisiinsa.

Sinilevien maine on myrkyllisyyden vuoksi erittäin huono.

– Se on nyt päivistä kiinni, että alkaa tulla laajemmin ilmoituksia, Hellsten pelkää.

Ympäristökeskus on jo raportoinut sinilevää esiintyvän lähinnä Etelä-Suomen järvillä ajankohdan pitkäaikaista keskiarvoa enemmän. Hieman sinilevää on havaittu viidelläkymmenellä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikalla, runsaasti kolmella ja erittäin runsaasti yhdellä paikalla.

Järvihelteisissä olosuhteissa elävät muutkin levät leveästi.

– Siellä kasvaa runsaasti pintalevää kuten viherlevää, joka tekee laitureiden tolpat limaisiksi.

Eikä kyse ole vain levistä. Kaikki tuhansien järviemme järvien kasvustolliset tuotantolinjat käyvät helteessä täysillä kierroksilla.

– Tuotanto kasvaa, kun riittää vettä, ravinteita ja valoa. Vesikasvit rehottavat. Meillekin on tullut ilmoituksia, että järvisätkin on tehnyt valtavan isoja kasvustoja.

Järvisätkin on valkokukkainen uposkasvi, joka kukkii pinnalla.

Moni kala alkaa olla pulassa.

Veden alla näkymät tosin vaihtelevat.

Luonnonvarakeskus Luke on kertonut keväällä kuteneiden kalojen kuten särkikalojen, kuhan, ahvenen ja hauen hyötyvän lämmöstä ja vuosiluokkien porskuttelevan tulevaisuuden pyydyskaloiksi, mutta liika on liikaa niillekin.

Kalat karttavat happea kuluttavia leväkukintoja. Lämpimänä kesänä veden kerrostuminen on voimakasta ja alusvesissä syntyy happikatoa.

Jos pohjaeliöstä alkaa hapenpuutteessa kuolla, särkikalat joutuvat Luken mukaan hakeutumaan rannoille ruokailemaan ja isossa porukassa voi syntyä suoranaista nälänhätää.

Hellsten muistuttaa lohikalojen ahdingosta.

– Ne eivät siedä korkeita lämpötiloja. Muikku, siika ja taimenet painuvat syvälle viileään veteen, mutta jos sitä ei löydy, vaarana on lämpökuolema.

Monilla taimenkohteilla on keskeytetty catch and release -kalastus pyyntitapahtuman toisen osapuolen stressin vähentämiseksi.

– Kun vesi alkaa olla yli 20 astetta, se on kriittistä lohikaloille. Onneksi Pohjois-Suomessa ei ole ollut näin helteistä.

Lämpimässä vedessä happi kuluu nopeasti ja pienvesissä happikadot ovat mahdollisia.

– Tuulisuus helpottaa tilannetta, kun vesi vaihtuu.

Hellsten muistelee kolmen vuoden takaista Vihdin Enäjärven simpukkakuolemaa. Järvisimpukoilta loppui happi ja ne nousivat massoittain pintaan.

– Sellaiset voivat toistua, tätä keliähän on luvassa ainakin 10 vuorokautta.

Suomen järvissä vesi kerrostuu.

Nyrkkisäännön – joka perustuu puhtaasti fysiikkaan ja veden ominaispainoon eli tiheyteen – mukaan raskainta on neliasteinen vesi, joka painuu pohjaan.

Se on sikäli siunaus, että jos raskainta olisi nolla-asteinen vesi, kuten kouluja käymätön voisi väittää, järvet jäätyisivät pohjia myöten.

Järvihelteellä suurten järvien pohjassa on neliasteista hiukan lämpimämpää vettä, ei kuitenkaan yleensä yli 8-asteista.

Niin sanottu harppauskerros on 2–4 metrin syvyydessä.

– Siinä veden lämpötila muuttuu voimakkaasti, sen voi uimarikin huomata varpaissaan, Hellsten muistuttaa monille tutusta kirpaisusta.

Kahden metrin syvyydessä on yli 20-asteita vettä hyvin harvoin.

Suomen järvillä on syyskierto ja kevätkierto eli vesi kiertää ja vaihtuu rivakasti, kun jäiden lähdön jälkeen neliasteinen nousee pintaan ja syksyllä painuu pohjaan.

– Se pitää järvet hengissä, korjaa happitilanteita.

Vaikka Suomi onkin nyt rivakasti siirtymässä järvihelteisiin, tilanne voi muuttua nopeasti, jos tuuli sekoittaa pintaveden.

– Äkkiä vesi onkin monta astetta kylmempää, kun vesimassa pyörähtää.

Hellsten palkitsee lopuksi lukijan vinkillä, jota ei aina tule ajatelleeksi tai ei käytännössä koskaan, koska se tuntuu kummalliselta.

– Tuulinen ranta on lämpimämpi kuin suojainen, koska tuuli ajaa sinne lämmintä pintavettä ja suojaisessa rannassa sen tilalle nousee kylmempää vettä.

Jos haluaa nauttia järvihelteellä hiukan viileämmästä vedestä, kannattaa mennä uimaan suojan puolelle, jos rannan topografia vain mahdollistaa vaihteluvaran.