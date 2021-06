Husin johtajaylilääkäri: Pääkaupunkiseudulle ei suunnitteilla uusia koronarajoituksia – Uudellamaalla jatkotartuntoja tiedossa parikymmentä

Venäjältä tulleiden matkailijoiden tartuntamäärä ei ole kasvanut eilisestä merkittävästi.

Pääkaupunkiseutu pysyy epidemian kiihtymisvaiheessa, eikä uusia rajoituksia ole tällä hetkellä tiedossa. Asiaa puitiin Uudenmaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän ylimääräisessä kokouksessa tiistaina iltapäivällä.

– Ei mitään uusia rajoituksia ole suunnitteilla, mutta ei myöskään mitään kevennyksiäkään. Tällä paketilla jatketaan, kertoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Kokouksessa läpikäyty tilannekuva oli Mäkijärven mukaan maanantaita selkeämpi ja positiivisempi.

– Vaikka Uudellemaalle tulleita Pietarin EM-kisatartuntoja on nyt jo noin 230, jatkotartuntoja on tällä hetkellä tiedossa vain parikymmentä. Ei mitään suurta määrää, eikä isoja tartuntaketjuja ole paljastunut. Altistumistilanteita on kyllä, ja niitä joitakin on selvityksen alla, mutta tartunnanjäljityksessä on paiskittu kovasti töitä, Mäkijärvi kertoo.