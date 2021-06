Tapio Sadeojan kolumni: Puolustus Suomen rajalla vuoti jälleen – syyllisiä löytyy, mutta kuka kantaa vastuun?

Jälleen kerran viranomaisten keskinäisissä vastuissa oli epäselvyyksiä, jälleen kerran jaettu vastuu tuntui toteutuvan – niin kuin usein käy – ei kenenkään vastuuna, kirjoittaa Tapio Sadeoja.

Pandemian hillitsemisessä tärkeintä on ennakointi. Mieluiten olisi aina pyrittävä olemaan askeleen edellä virusta. Näin ovat asiantuntijat hokeneet epidemian alusta alkaen.

Useimmiten tuon vaatimuksen täyttäminen on hyvin vaikeaa, mutta joskus se voi ainakin periaatteessa olla mahdollista. Etenkin jos on yli vuoden ollut tiedossa aika ja paikka, milloin ja mistä virus todennäköisesti hyökkää.

Suomen viranomaiset, sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Aluehallintovirasto (avi) ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä (Kymsote) kaikki tiesivät etukäteen – tai olisi ainakin pitänyt tietää – milloin ja suunnilleen kuinka monta suomalaista oli menossa Pietariin Suomi-Belgia-ottelua katsomaan. He tiesivät myös Pietarin tautitilanteen ja he tiesivät, että Pietarissa riehuu erittäin herkästi tarttuva deltavariantti. Varautumisen olisi luullut olevan viimeisen päälle suunniteltua.

Lopulta kuitenkin ratkaisevan päivän, viime viikon tiistain, ratkaisevina tunteina kotiin palaavaa turistilaumaa oli vastaanottamassa vain muutama Kymsoten työntekijä.

Jotenkin surullista on, että Kymsoten työntekijät joutuivat avuttomina toteamaan, että ”ihmiset tulivat eri aikaan kuin luulimme”. Ja joutuivat päästämään 800 kisaturistia ilman koronatestiä ja terveystarkastusta rajan yli. Avi ei vastannut Kymsoten soittoihin, koska ”meillä ei ole päivystystä”.

” Eikö Suomessa todellakaan voitu saada kahta rajanylityspaikkaa terveysturvallisesti haltuun yhden päivän ajaksi?

Meniköhän jokin pieleen? Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru selitti maanantain A-studiossa, että tilanteeseen rajalla oli valmistauduttu huolellisesti. Sen jälkeen hän heitti bussin alle tietysti jalkapalloturistit, mutta myös avin ja Kymsoten. Syyllinen kyllä vielä löytyy, mutta STM ja Kiuru se ei ainakaan ole.

Viranomaiset ovat selittäneet, ettei tilanteeseen olisi mitenkään voitu varautua. Bussit ja henkilöautot tulivat Pietarista liian myöhään ja liian moni niistä tuli Vaalimaalle, eikä mennytkään Nuijamaalle.

Ihanko totta? Eikö Suomessa todellakaan voitu saada kahta rajanylityspaikkaa terveysturvallisesti haltuun yhden päivän ajaksi? Kymsote valittaa resurssien puutetta, mutta resurssia olisi riittänyt, jos Kymsotelle olisi järjestetty apuvoimia ajoissa muista yksiköistä tai otettu avuksi yksityiset yritykset. Käytettävissä olisivat olleet 9Livesin, Mehiläisen ja Pihlajalinnan liikkuvat testausyksiköt henkilöstöineen (HS 23.6). Mutta Kymsote oli yksin omilla hyvin rajallisilla resursseillaan. Muita vaihtoehtoja tuskin oli edes mietitty.

Kun otetaan huomioon, että linja-autojen aikatauluja ja matkustajamääriä ei ollut kunnolla selvitetty, jonkun matkanjärjestäjien lähettämät listat olivat kadonneet mustaan aukkoon, rajalla kirjattiin henkilötietoja epämääräisille paperilapuille ja kaikki eivät saaneet ohjeita testeistä ja karanteeneista, voi kai liioittelematta sanoa, että joku oli mennyt ennakoinnissa pieleen.

Rajavalvonta on ollut pandemian alusta alkaen varsinainen murheenkryyni. Epäonnistumiset ja sekoilu ovat seuranneet toinen toistaan. Kaikki alkoi viime vuoden maaliskuussa Helsinki-Vantaalta, jossa toisiaan syyttelevät viranomaiset eivät päässeet sopuun, mikä on kenenkin vastuulla, kun raja vuoti. Sen jälkeen enemmän tai vähemmän sama show on esitetty satamissa, Turun lentokentällä, Ruotsin maarajalla, itärajalla jne.

” Jälleen kerran jaettu vastuu tuntui toteutuvan – niin kuin usein käy – ei kenenkään vastuuna.

Viime viikon tapahtumat Vaalimaalla ovat suoraa jatkumoa tälle. Jälleen kerran viranomaisten keskinäisissä vastuissa oli epäselvyyksiä, jälleen kerran jaettu vastuu tuntui toteutuvan – niin kuin usein käy – ei kenenkään vastuuna.

STM työntää vastuuta aville ja Kymsotelle, avi Kymsotelle ja Kymsote turistilaumalle.

Kiva tietysti, että syyllisiä löytyy, mutta vielä kivempi olisi, jos joku ottaisi jatkossa kokonaisvastuun poikkeustilanteisiin valmistautumisesta. Kenellehän se mahtaisi kuulua, STM?

Kirjoittaja on Ilta-Sanomien entinen vastaava päätoimittaja.