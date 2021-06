– Ajatus on siinä, että irtisanomisajan aikana arvioimme mahdollista tehtävänkuvaa. Sehän tässä on mietittävänä, että miten paluu mahdollisesti sovitettaisiin jo olemassa oleviin tehtäviin, sanoo VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko.

Eduskunnan kansliatoimikunta esittää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) virastaan hyllytetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin irtisanomista. Esitys tarvitsee vielä eduskunnan täysistunnon hyväksynnän keskiviikkoaamuna.

Mikäli täysistunto päättää irtisanoa Yli-Viikarin, ei hänellä ole valitusmahdollisuutta päätöksestä. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio totesi tiistaina Helsingin Sanomille, että Yli-Viikarin kohdalla irtisanomissuoja on hyvin korkea, mutta myös perusteet irtisanomiselle ovat olleet erityisen painavat.

Turun yliopiston oikeustieteen dosentti Seppo Koskinen hämmästelee sitä, ettei irtisanomisesta pystyisi valittamaan.

– Oikeusvaltion kannalta kyseessä on outo ratkaisu. Vaikka sellainen säännös olisi olemassa, voidaan katsoa, että tämä loukkaa asianomaisen intressejä niin paljon, että kyseessä olisi perustuslain vastainen säännös.

Koskinen sanoo, että perustuslain nojalla ollaan oltu aina sitä mieltä, että jokaisella on oltava oikeusturva. Hänen mukaansa Yli-Viikarin oikeusturva vaarantuu, mikäli tämä menettää työnsä ilman valitusoikeutta. Periaatteessa Yli-Viikarin näkökulmasta kyseessä on toimeentulon vaarantumisesta.

– Tämä lienee niin harvinaislaatuinen tilanne, ettei kaikkia yksityiskohtia ole mietitty. Se ei voi olla totta, etteikö voisi valittaa. Ei se että, eduskunta päätöksen tekee, voi poistaa Yli-Viikarin oikeutta valittaa.

Koskinen katsoo, että päätös pitäisi pystyä viemään hallinto-oikeuteen, sillä kyseessä ei ole normaali poliittinen päätös vaan eduskunta on enemmän päätöksenteossa työnantajan roolissa.

Mahdollisuus lain mukaan palata ”pakastevirkaan”

Yli-Viikari on toiminut VTV:n pääjohtajana vuodesta 2016, ja ollut virasta pidätettynä vuodesta 2021. Lisäksi hän on virkavapaalla niin sanotusta ”pakastevirasta” ylijohtajana. Yli-Viikari toimi ylijohtajana ennen ylenemistään pääjohtajaksi. Myöhemmin organisaatiouudistuksessa ylijohtajien virat lakkautettiin, eli nykyään VTV:ssä ylijohtajia ei ole, vaan tehtävät kuuluvat muun muassa pääjohtajan tittelin alle. Yli-Viikarilla on kuitenkin yhä ylijohtajan virka, josta hän on vapautettu pääjohtajana toimimisen ajan.

Koska Yli-Viikari on tehtävästä virkavapaalla, on hänellä Koskisen mukaan mahdollisuus lain mukaan palata ylijohtajan tehtävään. Koskisen mukaan pääjohtajan pestistä irtisanominen tarkoittaa, että virkavapaa päättyy, jolloin paluu ylijohtajaksi olisi luonnollinen tie.

Koko käsittely on koskenut Yli-Viikarin toimia pääjohtajana, ei ylijohtajana. Näin ollen Koskisen mukaan irtisanomisperustetta ylijohtajan tehtävästä ei ole.

Käytännössä siis Yli-Viikaria olisi vaikeaa irtisanoa ylijohtajan tehtävästä, ellei hän itse päätä irtisanoutua.

Poikkeus on Koskisen mukaan, mikäli ylijohtajalle ei voida jatkossa keksiä työtehtäviä.

– Jos Yli-Viikari palaa ylijohtajan tehtävään, mutta tehtäviä ei ole annettavana, vaan ne on menneet pääjohtajalle tai muille, niin päädytään kollektiiviperusteiseen irtisanomiseen. Eli tarjottavissa oleva työ on vähentynyt virassa olevan kohdalla.

Ylijohtajalla aiemmin noin 8300 palkka – tuskin jatkossa

Matti Okko.

VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko vahvistaa, että ylijohtajan virka on olemassa, mutta sille ei ole sisältöä eikä luontevaa tehtävänkuvaa nykyorganisaatiossa. Organisaatiouudistuksessa johtajapositiot on täytetty. Yli-Viikarin ollessa ylijohtajana hänellä oli VTV:n yhden toimintayksikön johtamistehtävä, eikä kyseistä yksikköä enää ole.

Yli-Viikarilla on mahdollista palata ylijohtajan tehtävään, mutta VTV:ssä ei ”olla menty vielä asioiden edelle”.

– Ajatus on siinä, että irtisanomisajan aikana arvioimme mahdollista tehtävänkuvaa. Sehän tässä on mietittävänä, että miten paluu mahdollisesti sovitettaisiin jo olemassa oleviin tehtäviin, Okko sanoo.

Hän vahvistaa Koskisen ajatuksen, että ylijohtajan viran lakkauttaminen on myös mahdollista, mikäli nimikkeelle ei keksitä tehtävänkuvaa.

– En lähtisi sitä tarkemmin kommentoimaan, kun minulla ei ole oikein edellytyksiä siihen. Periaatteessa se on mahdollista: jos tehtäviä ei ole, viran lakkauttaminenkin voi tulla kyseeseen, mutta olisihan sellainen aika äärimmäinen toimi.

Okko painottaa, että lähtökohtaisesti korvaavan tehtävän pitäisi vastata mahdollisimman paljon ylijohtajan virkaa, eli olla johtamistehtävä. Virkanimike itsessään tulisi luultavasti vaihtumaan.

– Käytännössä tehtävän sisältöä katsottaisiin viraston tarpeiden mukaan.

Okko on tyytyväinen, ettei ratkaisuja jouduta tekemään kiireessä, sillä edessä on monimutkainen vyyhti.

” Periaate on se, että palkka kytketään tehtävänkuvaan ja sen vaativuuteen.

Ylijohtajan palkka määräytyy tehtävänkuvan ja vaativuuden mukaan. Viimeksi ylijohtajana toimiessaan Yli-Viikari sain 8 297 euron kuukausipalkkaa. Pääjohtajana palkka on ollut 11 305 euroa.

Okko sanoo, ettei palkka välttämättä olisi näin korkea, jos Yli-Viikari palaisi VTV:llä muihin tehtäviin.

– Periaate on se, että palkka kytketään tehtävänkuvaan ja sen vaativuuteen. Samalla periaatteella pitää mennä entisen pääjohtajankin kanssa kuin muiden kanssa, ei siellä pidemmän päälle mitään automaattista takuupalkkaa ole tarjolla.

Okko kuitenkin muistuttaa, että virkamiehelläkin on omat oikeutensa silloin, kun palkkataso vaihtuu. Hän ei kuitenkaan tarkenna, että millaisia nämä oikeudet ovat.

Mikäli Yli-Viikari päättää itse irtisanoutua, ei kultaista kädenpuristusta ole luvassa, Okko sanoo.

Kun Yli-Viikari todennäköisesti keskiviikkona irtisanotaan, pyritään pääjohtajahakua edistämään. Okko on valmistautunut toimimaan vastaavana pääjohtajana, kunnes jatkaja on nimetty.

– Kaikki viittaa, että hoidan tämän kauden loppuun.