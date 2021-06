Lisätietoja jatkotartunnoista saadaan Salmisen arvion mukaan aikaisintaan tämän viikon lopulla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen pitää lähes mahdottomana, että koronaviruksen niin kutsutun deltamuunnoksen leviämistä voisi täysin estää. Hänen arvionsa mukaan muunnos leviää koko maailmaan. Deltamuunnosta on Suomessa esiintynyt jo usean kuukauden ajan.

Sinällään virusten muuntuminen on tyypillistä, eikä koronavirus tee tässä poikkeusta. Salminen ei kuitenkaan pidä tilannetta Suomen kannalta erityisen huolestuttavana.

– Ei ole syytä olettaa, ettei tästäkin selvittäisi, jos ihmiset toimivat oikein ja tartunnanjäljitys toimii. Oleellista on, että tapaukset löydetään, jotta voimme estää jatkotartunnat.

Lisätietoja jatkotartunnoista saadaan Salmisen arvion mukaan aikaisintaan tämän viikon lopulla ja siitä eteenpäin. Jo tähän mennessä on osoittautunut, että jatkotartuntoja on jonkin verran syntynyt perhepiirissä.

– Leviääkö tämä laajemmin väestöön, on toistaiseksi kysymysmerkki.

Muita muunnoksia helpommin tarttuva deltavariantti on noussut julkisuuteen erityisesti viime päivinä, kun Venäjän Pietarista palanneiden matkailijoiden joukosta on tavattu satoja koronatartuntoja. Deltamuunnos on levinnyt Venäjällä voimakkaasti, sillä maan koronatilanne kaiken kaikkiaan on heikentynyt vauhdilla, myös Pietarissa.

Rokotteet suojaavat

Pietarissa on pelattu jalkapallon EM-kisoja, ja Suomesta otteluihin lähti tuhansia ihmisiä. Viime aikoina Venäjältä palanneilta matkustajilta oli maanantaihin mennessä todettu lähes 300 koronatartuntaa, josta merkittävä osuus eli parisensataa on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Venäjällä raportoitiin jälleen tiistaina yhden vuorokauden ennätysmäärä koronaan liittyviä kuolemia. Maan hallinnon mukaan kuolemia todettiin 24 tunnin aikana pitkälle yli 600.

Tähän asti suurin määrä päivittäisiä koronakuolemia ilmoitettiin myös Pietarissa, joka on isännöinyt osaa jalkapallon EM-kisojen otteluista. Pietarin vuorokauden uhriluvuksi kerrottiin 119.

Suomessa käytössä olevat koronarokotteet suojaavat varsin hyvin myös deltamuunnokselta ja erityisesti koronavirustaudin vakavaa muotoa vastaan, jonka ehkäisemiseen yhdestäkin annoksesta on hyötyä. Rokotteen täysi suoja saavutetaan vasta, kun rokotesarja on pistetty loppuun.

Husin kuntien asukkaiden Venäjä-peräiset tartunnat kasvussa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien asukkailla on tiistaiaamupäivään mennessä todettu 222 koronavirustartuntaa Venäjältä palanneilta matkailijoilta. Karanteeniin on asetettu melkein 800 ihmistä.

– Edellä mainitut luvut tulevat vielä kasvamaan, koska kaikkia tartuntoja ei ole kunnissa ehditty vielä jäljittää, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotteessa.

Maanantaina Husin näytteenottopisteissä otettiin yli 8 000 koronvirusnäytettä. Tutkituista näytteistä 1,6 prosenttia oli positiivisia. Tartunnat keskittyvät tällä hetkellä voimakkaasti nuorempiin ikäryhmiin. Viime viikolla yli 70 prosenttia tartunnoista todettiin alle 40-vuotiailla.