Tulli tutkii tapausta, jossa epäillään kahden eteläsuomalaisen ja yhden pohjoissuomalaisen henkilön epäillään syyllistyneen törkeään veropetokseen ja salakuljetukseen.

Ryhmän epäillään tuoneen Suomeen yli 2 000 kiloa nuuskaa laittomasti Ruotsista vuosien 2019–2020 välisenä aikana.

Pääepäiltyinä on kaksi henkilöä, joista toinen on myynyt ja välittänyt nuuskaa Etelä-Suomessa. Toinen pohjoissuomalainen henkilö on ollut vastuussa nuuskan tuonnista rajan yli.

Kun viralliset rajanylityspaikat olivat kiinni koronarajoitusten aikana, henkilöt salakuljettivat tavaraa Tornionjoen ja Muonionjoen yli. Talvella kuljetuksessa on käytetty moottorikelkkaa ja rekeä, kun taas kesällä alla on ollut moottorivene.

Tulli takavarikoi Pellossa 265 kilon nuuskalastin, joka oli tuotu moottoriveneellä maihin ja jota oltiin kuljettamassa Etelä-Suomeen.

Salakuljetetun nuuskan arvo on yli 200 000 euroa ja vältettyjen verojen määrä yli 800 000 euroa.