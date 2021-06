Kadonneen miehen ruumis löytyi seitsemän kuukautta jatkuneiden etsintöjen jälkeen naapurikerrostalon kellaritiloista. Poliisi tutkii tapausta murhana. Kiinniottoja ei toistaiseksi ole tehty.

Kuusi ja puoli kuukautta kateissa olleen Kai-Pekka Savolaisen ruumis löydettiin kesäkuun puolivälissä Seinäjoen Kasperin kaupunginosasta, Kasperinviita 3:ssa sijaitsevasta kerrostalon kellaritilasta. Löytöpaikka on vain noin sadan metrin päässä Savolaisen kerrostalokodista.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Järvelin kertoo ruumiin löytyneen lopulta yleisöhavainnon ja poliisityön perusteella. Yleisöltä tulleeseen ilmoitukseen ei hänen mukaansa liittynyt hajuhavaintoja.

Joulukuusta asti poliisilla on ollut vahva epäily siitä, että Savolainen on joutunut henkirikoksen uhriksi, ja tapausta alettiinkin tutkia tappona. Miksi poliisi epäili henkirikosta, sitä tutkinnanjohtaja ei paljasta.

– Poissulkemismenetelmällä päädyimme tähän vaihtoehtoon.

Pari viikkoa sitten tutkintanimike tarkentui taposta murhaksi.

– Ruumiin löytyminen toi tähän lopullisen varmuuden. Nyt meillä on tiedossa tekotapa, kertoo Järvelin, jonka mukaan löytöpaikka ei ole Savolaisen surmapaikka.

– Koska paikka, jossa hänet on surmattu, ei ole sama kuin löytöpaikka, hänet on siirrelty sinne. Siksi toivomme ihmisiltä havaintoja myös löytöpaikasta, Kasperinviita 3:sta. Eli jos joku on nähnyt illalla 28. marraskuuta tai 28.–29.11. välisenä yönä mitä tahansa vähänkin epätavallista tai normaalista poikkeavaa liikettä siellä, toivomme, että hän ottaisi yhteyttä.

Viimeinen havainto Savolaisesta on tehty lauantai-illalla 28.11. kotipihassa Urpuviita 2:ssa.

Tässä talossa uhri asui.

Tämän talon kellaritiloihin ruumis oli piilotettu.

Kasperinviita 3:ssa sijaitsevan Sevas Kodit Oy:n vuokratalossa ulko-ovet ovat auki päivisin, eli rappuihin pääsee päiväaikaan ilman avaimia. Kellaritiloihin mentäessä avaimia sen sijaan tarvitaan. Järvelin ei kommentoi kysymystä, kenen avaimilla paikkaan on menty.

Kellaritila, josta ruumis löytyi, ei ole ”tavanomainen tila”, eikä vastaavia löydy kerrostaloista yleensä. Sen enempää tutkinnanjohtaja ei avaa löytöpaikkaa.

Savolaista on viime kuukausina etsitty asunnon lähialueelta sekä muun muassa joesta, sillä yhden tutkintalinjan perusteella epäiltiin, että hänet olisi pudotettu jokeen Kampusrannasta.

Jutun tutkinnassa on Järvelinin mukaan kuultu ihmisiä eri asemissa sekä todistajina että epäiltyinä. Kuultavia on puolen vuoden aikana ollut paljon, ja tutkinnan aikana on tehty myös joitakin kiinniottoja.

Järvelin ei ota kantaa siihen, onko poliisilla jo käsitys tekijästä tai tekijöistä. Kiinniotettuna ei keskiviikkona 30. kesäkuuta ollut ketään.

– Tällä hetkellä meillä ei ole kenenkään henkilön vapauteen kohdistuvaa pakkokeinoa, mutta koko ajan edistymme tutkinnassa. Haluan uskoa, että kova ja järjestelmällinen työ tuottaa tuloksen ja tapaus ratkeaa. Voi olla, että se tapahtuu jopa seuraavien päivien aikana.

– Nämä seitsemän kuukautta ovat olleet tietynlaista vuoristorataa, eli kyyti ei ole ollut tasaista vaan nykivää. Välillä on poljettu paikallaan ja sitten taas nytkähdetty kovaa eteenpäin.

Jo alkuvaiheessa tutkintaa selvisi, ettei Kai-Pekka Savolaisella ole minkäänlaisia yhteyksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Järvelin vakuuttaa, ettei Kasperin kaupunginosan asukkailla ole syytä pelkoon, vaikka murhaaja tai murhaajat ovat edelleen vapaana.

– Pelon tunne on ymmärrettävää, mutta mitään perusteltua syytä pelkoon ei ole, eli Kasperissa tai muualla Seinäjoella asuvan ihmisen joutuminen väkivallan kohteeksi on aika vähäinen.

– Toivon, ettei pelko estäisi ihmisiä antamasta meille vihjeitä. Vihjeet käsitellään nimettöminä.

Kun poliisi tiedotti ruumiin löytymisestä juhannuksen alla, vihjeitä tuli jonkin verran lisää.

Poliisia kiinnostaa erityisesti henkilö, joka illalla 28. marraskuuta yritti päästä Urpuviita 2:n rappuun ja Savolaisen asunnolle. Mies oli soittanut ulko-ovella Savolaisen naapurin ovisummeria, ja naapuri oli nähnyt ikkunasta miehen. Tarkkoja tuntomerkkejä naapuri ei miehestä kuitenkaan saanut.

– Tämä henkilö ei ole ottanut yhteyttä, ja siitä herää kysymys, miksi ei. Jos hän on liikkunut asiallisella asialla, miksi hän ei ota yhteyttä?

Havainnot voi ilmoittaa vihjenumeroon 0295 447 325 tai vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.