Helsingin kaupungissa on varmistunut 177 Pietarista tullutta koronavirustartuntaa.

Kaikki jalkapallon EM-kisoista palanneet suomalaiskannattajat eivät ole vastanneet koronajäljittäjien soittoihin. Jos esimerkiksi samassa bussissa tartunnan saaneen kanssa olleita on yritetty tavoittaa altistumisilmoituksen vuoksi, kaikkia ei ole välttämättä saatu kiinni.

– Juhannusviikolla oli hieman hankalampaa tavoittaa altistuneita. Puheluihin vastattiin nihkeämmin. Oli normaalia enemmän ihmisiä, joita ei tavoitettu, Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo.

– Nyt julkinen keskustelu on nostanut tilanteen esille, ja viime päivien aikana jäljittäjien yhteydenottoihin on taas vastattu kiitettävästi, Isosomppi lisää.

Valtaosa Pietarin EM-kisamatkoista tulleista koronavirustartunnoista on tullut Uudenmaan alueelle ja erityisesti Helsinkiin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella oli tiistaiaamupäivään mennessä todettu 222 koronavirustartuntaa Venäjältä palanneilta matkailijoita, niistä Isosompin mukaan yksin Helsingissä 177. Määrä tarkentuu vielä lähipäivien aikana.

– Onhan se aika paljon tartuntoja. Ajattelen sen kuitenkin niin, että on hyvä, että ihmiset ovat hakeutuneet testeihin ja tartunnat tulevat tietoon. Mitä enemmän tartuntoja jää pinnan alle piiloon, sitä hankalampi tilanne epidemian kehittymisen kannalta on.

Isosomppi sanoo, että jäljitysprotokolla etenee siten, että ensiksi tavoiteltavalle lähetetään tekstiviesti, joka sisältää linkin tietoturvalliseen verkkolomakkeeseen, jonka voi täyttää. Jos tavoiteltava ei reagoi lähetettyyn tekstiviestiin, vasta sen jälkeen tartunnanjäljityksestä soitetaan perään.

Nyt poikkeuksellisessa tilanteessa osalle on soitettu suoraan ja tekstiviesti lähetetty vain, jos henkilöä ei ole tavoitettu.

Toisinaan vastaanotto on epäuskoinen, jopa aggressiivinen, kun altistuneelle ilmoitetaan, että tämä joudutaan asettamaan karanteeniin. Kahden viikon karanteeniaika lasketaan alkaneeksi viimeisestä altistustilanteesta.

Toisinaan jäljitystyötä tekevät saavat kuulla epämieluisaa palautetta, jos ilmoitettavana on vaikkapa karanteeniin määrääminen. Kuvassa koronajäljittäjien työskentelyä Kallion virastotalossa viime lokakuussa.

Silloin kyse on tartuntatautilääkärin määräämästä viranomaispäätöksestä, ei vapaa- tai omaehtoisuuteen perustuvasta karanteenista. Virallista karanteenia ei voi lyhentää negatiivisella koronavirustestillä.

Isosomppi toteaa, etteivät futisfanien reaktiot ole eronneet muista karanteeniin asetetuista. Aina joku hermostuu tai pahastuu.

– Ymmärrän hyvin, että tilanne on harmillinen, kun joutuu muuttamaan suunnitelmansa ja järjestelemään elämänsä uusiksi. Perustelemme kuitenkin yksityiskohtaisesti, miksi tällainen päätös osuu omalle kohdalle.

Karanteeniin määrätyt ovat kuitenkin pysyneet karanteeneissaan, mikä on ilahduttava asia.

– Ei ole tullut vastaan, että joku olisi tieten tahtoen toiminut karanteenimääräystä vastaan. Tässä auttaa varmasti se, että perustelemme aika selvästi, miksi on toimittu näin.

Ylilääkäri Sanna Isosomppi sanoo Pietarin tautitilanteen olevan nyt niin vaikea, ettei pitäisi tulla kenellekään yllätyksenä, jos sairastuu tai altistuu matkan aikana.

Isosomppi kehottaa mahdollisesti matkaa suunnittelevia huomioimaan ulkoministeriön matkustussuositukset. Tarpeetonta matkustamista Venäjälle pitää nyt välttää.

Jos Pietariin on kuitenkin jalkapalloturistiksi vielä lähdössä, kannattaa jo etukäteen varautua henkisesti siihen, että matkan seurauksena voi olla eristys tai kahden viikon karanteeni.

– Pietariin koronatilanne on ollut tiedossa jo ennen kisoja. Matkailijoiden täytyy olla henkisesti valmiita, että koronavirustartunta on paljon todennäköisempi kuin Suomessa. Ei se kovin isona yllätyksenä voi kenellekään tulla, Isosomppi painottaa.

Isosomppi harmittelee, että EM-turistien jäljitys on hidasta ja aikaa vievää, koska ei ole olemassa selviä listoja, kuka matkailija istui missäkin bussissa.

– Jos sellaisia listoja olisi, tämä olisi mennyt kuin vettä vaan. Nyt olemme saaneet hajanaisia listoja rajavartiolaitokselta, Kymsotelta, matkanjärjestäjiltä ja bussiyhtiöiltä. Siellä on listoja, joista on nimiä vedetty yli ja kirjoitettu uusia tilalle, välillä hyvin epäselvästikin. Niistä olemme yrittäneet tehdä koonteja, Isosomppi kuvaa.

Isosomppi muistuttaa jalkapalloturisteja perusperiaatteista: ensin koronavirustesti rajalla ja sen jälkeen toinen testi aikaisintaan 72 tunnin päästä. Väliaika testituloksen valmistumiseen saakka vietetään sosiaalisia kontakteja välttäen, ei liikuta yleisillä paikoilla eikä tavata muita kuin samassa taloudessa asuvia ihmisiä.

Omaehtoisen karanteenin voi päättää, jos toinenkin, aikaisintaan kolmen vuorokauden kuluttua tehtävä testi on negatiivinen. Sen jälkeenkin kannattaa mennä testiin matalalla kynnyksellä pienimmistäkin oireista.

Vaikka vapautuu omaehtoisesta karanteenista kahden negatiivisen testin jälkeen, pienimmistäkin oireista kannattaa hakeutua uuteen testiin.

– Sosiaalisten kontaktien välttäminen karanteeniaikana on avainasia. Tartuntoja ei tule, jos kontakteja ei ole. Meillä on nyt tuhannen taalan paikka rauhoittaa tilanne, Isosomppi evästää.

– Jos jokainen toimii osaltaan oikein, saamme vielä tilanteen hyvin haltuun. Syyttelylle ei ole nyt sijaa. Se mikä on tapahtunut, on tapahtunut. Jos tartunnanjäljityksestä soitetaan ja sanotaan edessä olevan karanteeni, otetaan se mieluummin niin, että nyt on minun tehtäväni osaltani katkaista tartuntaketjut, Isosomppi lisää.

Hämmennystä on herättänyt joissakin yhteyksissä esiintynyt yksilökohtainen harkinta karanteeniin jäämisestä.

Isosomppi selventää, että kyse on henkilöistä, jotka ovat saaneet molemmat rokoteannokset (yli viikko toisesta rokoteannoksesta), jotka ovat todistetusti sairastaneet koronan ja saaneet yhden rokoteannoksen (yli viikko rokoteannoksesta) tai sairastaneet koronan todistetusti viimeksi kuluneen puolen vuoden aikana.

Jos henkilö on saanut molemmat rokoteannokset, sairastanut koronan ja saanut yhden rokoteannoksen tai sairastanut koronan alle puolen vuoden sisään, henkilöllä katsotaan olevan immuniteetti, ja karanteeni jää yksilökohtaisen harkinnan varaan.

– Tällaisilla henkilöillä katsotaan olevan immuniteetti koronavirusta vastaan. Heitä ei aseteta karanteeniin mutta kehotetaan hakeutumaan testiin, jos tulee oireita, Isosomppi sanoo.

Isosomppi on ilahtunut rokotusten etenemisestä sekä Helsingissä että koko maassa.

– Jos rokotukset etenevät samaan malliin, olemme loppusyksystä jo ihan eri tilanteessa.