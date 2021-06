Tämä kaikki tiedetään nyt EM-turistien koronatartunnoista

Pietarista palanneilla suomalaisfaneilla on todettu jo lähes 300 koronatartuntaa. Husin alueella on sairaalahoidossa kaksi Venäjältä koronan saanutta.

Pietarissa jalkapallon EM-kisoissa suomalaisturistit ovat tuoneet mukanaan paljon koronatartuntoja ja määrä kasvaa päivä päivältä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve arvioi maanantaina, että tartuntoja on tähän mennessä tullut hieman alle 300. Altistuneita saattaa olla jopa tuhat.

Suurin osa tartunnoista on havaittu Uudellamaalla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoi maanantaina, että sen alueella on todettu tähän mennessä 202 tartuntaa Venäjältä palanneilla matkailijoilla. Karanteeniin on asetettu 496 henkilöä.

Husin osastonylilääkäri Veli-Jukka Anttila kertoo, että Venäjällä tartunnan saaneilla on yleisesti ollut epämääräisiä flunssan oireita.

– Kuivaa yskää, kuumetta, kurkkukipua, nuhaa ja päänsärkyä. Oireiden kirjo on hyvin moninainen, ja jossain tapauksissa niitä on mahdotonta erottaa kesäflunssasta, Anttila kertoo.

Anttila muistuttaa, että tauti voi infektion alkuvaiheissa olla lieväoireinen ja pahentua vasta myöhemmin. Koska kisoissa saaduista tartunnoista on niin vähän aikaa, ei siis vielä voida saada täyttä kuvaa siitä, kuinka moni joutuu esimerkiksi sairaalahoitoon.

– Kun kisoissa on ollut paljon nuorta väkeä, niin oletuksena tietysti on, että he olisivat vähän parempikuntoisia eivätkä tarvitsisi sairaalahoitoa. Mutta jos tartuntoja tulee tähän malliin, niin kyllä sieltä sairaalaan varmaan jatkossa joutuu potilaita.

Husin alueella on koronaviruksen aiheuttaman taudin takia sairaalahoidossa 12 henkilöä. Kahden potilaan tartunta liittyy Venäjän matkailuun.

Jalkapallofanien tartunnat alkoivat nousta esiin juhannusviikon puolessa välissä. Suomeen palasi tiistaina suuri joukko matkustajia, koska Suomen pelit loppuivat Suomi–Belgia-otteluun edeltävänä päivänä maanantaina. Tiistaina Vaalimaan rajanylitysasema ruuhkautui. Raja-aseman ylitti 1 700 rajanylittäjää, joista 800 jäi testaamatta.

Suuri osa faneista matkusti kisoihin ja takaisin bussissa. Jäljityksen kannalta bussit ovat osoittautuneet ongelmallisiksi, koska ne kuljettivat ihmisiä eri puolille Suomea.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoi Ilta-Sanomille sunnuntaina jäljittämistä hankaloittavan entisestään se, että jotkut ovat vaihtaneet paikkaa tai jopa bussia kesken matkan eivätkä muista bussinsa numeroa.

Lukkarisen mukaan tiistaina rajalla oli 29 bussia, joista muutama oli minibussi. Lisäksi kisoissa on käyty henkilöautoilla ja palattu muinakin päivinä.

THL tiedotti lauantaina, että tartuntojen suuren määrän johdosta missä tahansa linja-autossa tai minibussissa on voinut matkan aikana altistua.

THL kehotti kaikkia bussilla palanneita välttämään kontakteja muihin kuin perheenjäseniin ja hakeutumaan koronatestiin 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta. THL kehotti myös kontaktissa bussimatkustajien kanssa olleita hakeutumaan testiin matalalla kynnyksellä oireiden ilmetessä.

Jatkotartuntoja on jo alkanut ilmetä kisoista palanneiden suomalaisturistien perhepiireissä. Vahvistettuja perheen sisäisiä jatkotartuntoja on nyt ainakin kolmen sairaanhoitopiirin alueella. Jatkotartuntaketjun riski on olemassa vielä melko pitkään.

THL:n Helven mukaan tieto altistumisten ja tartuntojen laajuudesta selviää viikon tai kahden kuluessa. Helve arvioi, että jos jatkotartuntoja ilmenee tulevina viikkoina suurissa määrin, on rajoitusten kiristämistä syytä pohtia.

Altistumistilanteita on kuitenkin tullut jo tietoon. Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi totesI maanantaina tiedotteessa, että sosiaalisten kontaktien määrä kasvoi juhannuksena osalla ”jopa erittäin suureksi.”

– Altistumistilanteita on ollut. Se tiedetään, että joitakin Pietarista tulleita on (tartunnastaan) tietämättään ollut julkisilla paikoilla ja tavannut ihmisiä, Mäkijärvi sanoi.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa taas kertoi torstaina, että heidän tiedossaan on useita tapauksia, joissa karanteenia ei ole noudatettu.

– Meillä on tiedossa omalta alueeltakin tapaus, jossa Kymenlaaksosta kotoisin oleva kisaturisti on antanut rajalla negatiivisen näytteen. Hän on kisamatkan jälkeen käynyt baarissa, ajanut taksilla ja osallistunut yleisötapahtumaan ennen kuin on antanut positiivisen koronanäytteen. Hän on ennättänyt jo altistaa lukuisia henkilöitä, Mäntymaa sanoi.

THL:n Helven mukaan yhden tai kahden viikon kuluessa selviää, kuinka suuri osuus tartunnoista on helposti tarttuvaa deltavarianttia. Hän kuitenkin arvioi osuuden olevan suuri.

– Tiedetään, että Pietarin alueella deltavirusta on paljon, joten ei ole syytä epäillä, etteikö myös meille tulleista tartunnoista suuri osa ole deltavarianttia.

Mäkijärvi arvioi valtaosan tartunnoista olevan deltavarianttia.