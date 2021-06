Päiväkotien henkilökunnasta muutama on kertonut olleensa sairaalahoidossa.

Jyväskyläläisissä päiväkodeissa ilmeni juuri ennen juhannusta runsaasti salmonellatapauksia, joiden lähdettä on alettu selvittää maanantaina.

Kaupungin ympäristöterveydenhuolto on jäljittänyt salmonellatapauksia noin kahteenkymmeneen päiväkotiin sekä kehitysvammaisille lapsille ja nuorille järjestettyyn päivätoimintaan, Jyväskylän kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Tapauksia on havaittu sekä kaupungin omissa päiväkodeissa että yksityisissä toimipisteissä Jyväskylässä ja Laukaassa. Selvitystyöhön osallistuu myös ruokapalveluja kaupungille tuottava Kylän Kattaus -liikelaitos, joka toimittaa ruokaa kyseisiin päiväkoteihin.

Maanantaihin kello 13:een mennessä salmonellaepäilyjä on kirjattu 52, kertoo varhaiskasvatuspalveluiden palvelujohtaja Sami Lahti. Sairastuneista 45 on lapsia ja 7 päiväkotien henkilöstöä.

– Tarkkaa tietoa ei vielä ole. Luulen, että päivän mittaan tilanne vielä päivittyy, ja huomenna voi olla taas uusi tilanne, Lahti sanoo.

Tartuntojen epäillään tapahtuneen perjantaina 18. kesäkuuta tai mahdollisesti vielä seuraavan viikon alkupuolella. Lahden mukaan hänen puhelimensa on soinut vielä maanantaina tiuhaan, kun ihmiset ovat raportoineet uusista tautiepäilyistä.

Lahden tietojen mukaan ainakin muutama päiväkotien henkilökunnan jäsenistä on käynyt oireidensa vuoksi sairaalassa.

– Minulla on sellainen käsitys, että muutama henkilö on tänään soittanut ainakin käyneensä sairaalassa, ja ilmeisesti tänä päivänä ovat siellä olleet jopa hoidossa, Lahti kertoo.

Epidemian epäilleen lähteneen liikkeelle päiväkodeissa tuoreena tarjotusta salaatin raaka-aineesta. Ympäristöterveydenhuolto on ottanut kaikista tarjolla olleista tuotteista näytteet laboratoriotutkimuksia varten. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan kaupungin tiedotteen mukaan keskiviikkona.

– Kaikki on siihen saakka vain arvausta ja spekulaatiota. Ensisijaisesti epäillään tuoreena syötäviä kasviksia, sillä kypsennys on asianmukaisesti hoidettu ja lämpötilat on mitattu, kaupungin ympäristöterveydenhuollon vs. ympäristöterveyspäällikkö Eija Suominen kertoo.

Näin laaja salmonellaepidemia on hänen mukaansa Suomessa harvinainen.

Salmonella voi levitä ihmisestä toiseen vain ulosteiden kautta, minkä vuoksi käsihygieniaa ja tilojen siivousta on tehostettu alueen päiväkodeissa.

Päiväkotien henkilöstö on käynyt ohjeistuksen mukaan salmonellatesteissä, ja lisäksi keskuskeittiössä työvuorossa olleelle henkilöstölle järjestetään ylimääräinen testaus, tiedotteessa kerrotaan.