Professori: Delta voi hämätä oireillaan – 6 kysymystä ja vastausta variantista

Koronavirus sars-cov-2:n entistä tartuttavampi deltamuunnos on levinnyt jo noin 90 maahan. Deltasta tunnetaan myös ärhäkämpi delta plus -muunnos. IS selvitti, mitä deltasta tiedetään.

Millainen deltamuunnos on ja miksi siitä pitää olla huolissaan? IS etsi vastauksia kysymyksiin.

1. Mikä deltavariantti on?

Koronavirus sars-cov-2 muuntuu jatkuvasti. Muuntuneita viruksia tunnistetaan sekvensoimalla eli määrittämällä koko viruksen perimä tai osa siitä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Muunnos B.1.617.2 havaittiin Intiassa lokakuussa 2020. Maailman terveysjärjestö WHO luokitteli sen ”huolestuttavaksi” toukokuussa 2021. Maantieteellisen havaintopaikkansa vuoksi muunnosta kutsuttiin aluksi Intian variantiksi.

Suomessa deltamuunnosta tavattiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 2021. Tapaukset liittyivät matkustamiseen. Pietarista palanneiden EM-kisaturistien riski saada tartunta deltamuunnoksesta on huomattava. Tarkka tieto tartuntojen määristä saadaan kuidenkin vasta, kun näytteet on sekvensoitu. Siihen kuluu viikko-kaksi.

2. Miten se eroaa muista muunnoksista?

Deltavariantti on aiempia muunnoksia tartuttavampi ja leviää näitä tehokkaammin. Nature-lehden mukaan se on noin 60 prosenttia tartuttavampi kuin alfa- eli brittimuunnos, jonka tartuttavuus puolestaan on 50 prosenttia suurempi kuin alkuperäisen, Wuhanista levinneen viruskannan.

Deltamuunnoksessa on kymmenkunta mutaatiota, jotka voivat aiheuttaa muutoksia viruksen piikkiproteiinissa. Tämä viruksen kuoren rakenneosa tarttuu kudosten ace2-reseptoreihin ja avaa virukselle tien elimistöön. Mutaatioista kolme helpottaa piikkiproteiinin kiinnittymistä reseptoriin.

Niin sanotussa delta plus -muunnoksessa on lisäksi yksi mutaatio, joka arvioiden mukaan antaa virukselle entistä paremman kyvyn väistää vasta-aineita. Delta plus -varianttia on havaittu noin 200 tapausta yhdessätoista maassa, kertoo uutiskanava CNN. Venäjä tutkii parhaillaan sen esiintymistä maan rajojen sisällä, kertoo The Moscow Times.

Kaikkien mutaatioiden yhteisvaikutusta koronainfektioon tai pandemian kehittymiseen ei vielä täysin tunneta.

– Delta on (edeltäjiään) nopeampi ja kestävämpi. Se hakeutuu alttiisiin ihmisiin tehokkaammin kuin aiemmat variantit. Siksi vielä rokottamattomaan väestöön kohdistuu entistäkin suurempi riski, sanoi WHO:n hätätilaohjelman johtaja Mike Ryan mediatilaisuudessa viikko sitten uutiskanava CNBC:n mukaan.

Deltavariantin leviäminen on huomattavan nopeaa. Esimerkiksi Britanniassa se aiheuttaa jo 99 prosenttia uusista tartunnoista.

3. Kuinka hyvin rokotteet suojaavat deltavariantilta?

Kaikkien koronarokotteiden suojatehosta deltaa vastaan ei ole vielä tietoja.

Kaksi annosta Biontech/Pfizerin rokotetta antaa 96-prosenttisen suojan deltavariantin aiheuttamalta, sairaalahoitoa vaativalta covid-19-taudilta, kertoi kesäkuun puolivälissä julkaistu brittiläisen Public Health Englandin PHE:n tutkimus. AstraZenecan valmisteella kahden annoksen suojateho sairaalahoitoa vaativalta taudilta on 92 prosenttia.

PHE:n aiempi analyysi vertasi Biontech/Pfizerin rokotteen suojaa delta- ja alfavarianttia eli niin kutsuttua brittimuunnosta vastaan. Valmiste suojasi kahden annoksen jälkeen 88-prosenttisesti deltamuunnoksen oireiselta taudilta ja 93-prosenttisesti alfamuunnoksen. AstraZenecan suojateho oireista tautia vastaan oli 60 prosenttia deltavariantin ja 66 prosenttia alfavariantin kohdalla.

Ensimmäisen annoksen suojateho on molemmilla valmisteilla huomattavasti heikompi kuin kahden annoksen. Molemmat antoivat 33 prosentin suojatehon deltavirusta vastaan ja 50 prosentin suojatehon alfavarianttia vastaan.

– Yksi rokoteannos ei riitä yhtä hyvin kuin Suomessa tällä hetkellä dominoivaan brittivarianttiin, sanoi zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti IS:lle sunnuntaina.

Yksikin rokoteannos kuitenkin lievittää taudinkuvaa ja suojaa vakavalta sairastumiselta.

WHO:n mukaan deltavariantin torjuminen vaatii muutakin kuin rokotuksia: jopa kaksi rokoteannosta saaneiden on edelleen syytä käyttää kasvomaskia, pitää yllä turvaetäisyyksiä sekä noudattaa hygieniaa ja muita suojatoimia.

4. Kuinka paljon deltavarianttia on Venäjällä?

Tarkkoja tietoja muunnoksen leviämisestä ei ole saatavissa. Deltamuunnoksesta on kuitenkin tulossa vallitseva, kertoi Venäjän epidemiologisen keskustutkimuslaitoksen varajohtaja Aleksandr Gorelov uutistoimisto Tassille 25. kesäkuuta.

– Havaintojemme mukaan vallitseva koronaviruskanta on vaihtumassa. Tarkoitan Intian muunnosta. Virus on saanut uusia ominaisuuksia, jotka ovat tehneet siitä entistä tartuttavamman, Gorelov sanoi.

Potilaiden ikäjakauma on Gorelovin mukaan samalla muuttunut. Potilaat ovat entistä nuorempia ja aktiivista elämää viettäviä. He levittävät virusta muihin ikäryhmiin ja unohtavat suojatoimet.

Pormestari Sergei Sobjaninin mukaan jo lähes 90 prosenttia uusista koronatartunnoista Moskovassa on deltavarianttia. Moskovassa raportoitiin ennen juhannusta 50 000 tartuntaa kahden viikon aikana – korkein luku koko pandemian aikana. Asiasta kertoi uutistoimisto Reuters.

Sobjaninin mukaan ainoa keino torjua epidemian leviäminen on nopea ja laaja rokottaminen.

Rokotuskattavuus on Venäjällä vielä alhainen. Noin 21 miljoonaa ihmistä maan 144-miljoonaisesta väestöstä on saanut täyden rokotussarjan, kertoi pääministeri Mihail Mishustin viime perjantaina.

5. Millaisia oireita deltamuunnos aiheuttaa?

Deltamuunnoksesta saadun tartunnan oireet – vuotava nenä, aivastelu, päänsärky ja kurkkukipu – voivat muistuttaa tavallista nuhakuumetta tai allergista heinänuhaa, kertovat brittiläiset asiantuntijat. Aiemmin covid-19:n yleisiksi oireiksi on kuvattu yskää, kuumetta sekä haju- ja makuaistin alenemaa.

– Tämä variantti näyttää vaikuttavan hieman eri tavalla. Potilaat saattavat luulla, että he kärsivät vain kausiflunssasta ja käydä silti juhlimassa ja levittämässä tautia puoleen tusinaan muita ihmisiä, kertoi professori Tim Spector The Huffington Post UK -verkkomedialle.

Miten allergian ja covid-19:n oireet sitten voisi erottaa toisistaan?

Jos heinänuha aiheuttaa kurkussa kutinaa, koronatauti todennäköisesti tekee kurkun kipeäksi.

– Deltavariantin kohdalla päänsäryt tuntuvat todennäköisesti hyvin raskailta ja kohdistuvat pään etuosaan ja silmiin. Yskä on luultavasti myös kuivaa ja jatkuvaa, sanoi erikoissairaanhoitaja Margaret Kelman Allergy UK -järjestöstä inews-verkkolehdelle.

6. Missä deltamuunnoksen leviämisen riski on suurin?

Asiantuntijoiden mukaan Afrikka, erityisesti mantereen itäosa, on erityisen altis deltavariantin lisääntymiselle. Alueen valtioilla on tiiviitä yhteyksiä Intiaan, ja väestön rokotuskattavuus on hyvin alhainen, vain noin viisi prosenttia.

Esimerkiksi Etelä-Afrikassa deltamuunnosta on tavattu satamiin saapuneiden kauppalaivojen miehistöillä. Laajaa leviämistä väestöön ei ole vielä havaittu. Vallitseva variantti maassa on B.1.351 eli Etelä-Afrikan muunnos. Matkailurajoitukset ja paikallisen variantin vahvuus saattavat kuitenkin pitää muunnosta loitolla. Tilanne on sama Brasiliassa, jossa vallitsee gammavariantti eli P.1.-muunnos.