Vapaavuoren mukaan toiveet perustasosta voidaan haudata kisaturistien vuoksi: ”Nyt ei ole syytä hölmöilyyn”

Helsingin pormestari ja koronakoordinaatio­ryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuori penää kisaturisteilta vastuuta. Panoksena on kesä.

Uudellamaalla on todettu jo yli 200 Venäjälle jäljitettyä koronatartuntaa ja 496 henkilöä on asetettu karanteeniin. Vielä ei ole varmuutta siitä, kuinka iso osa tartunnoista on voimakkaammin leviävää deltavarianttia.

Koronatilanne onkin ottanut taka-askelia ja Helsingin pormestari sekä koronakoordinaatio­ryhmän puheenjohtaja Jan Vapaavuoren (kok) mukaan toiveet Uudenmaan yltämisestä perustasolle voidaan haudata.

– Tämä tarkoittaa sitä, että toiveet perusvaiheeseen siirtymisestä lähitulevaisuudessa voidaan unohtaa. On ikävää, että erittäin hyvässä vauhdissa oleva kehitys tällä lailla tyssää, Vapaavuori sanoo.

Toistaiseksi tilanne ei hänen mukaansa näytä vielä niin hankalalta, että uusia rajoituksia tarvittaisiin, mutta riski tautitilanteen ryöpsähdyksestä on olemassa. Koronakoordinaatio­ryhmä kokoontuu kuitenkin viikottain ja seuraa tilannetta.

Vapaavuoren mukaan nyt keskitytään tartunnanjäljitykseen ja altistuneiden karanteeneihin.

– Jos merkittävien jatkotartuntojen välttämisessä onnistutaan, ei varmaankaan ole tarvetta uusiin rajoitustoimenpiteisiin. Toisin päin ajateltuna, jos jatkotartuntoja tulee merkittävissä määrin, tilanne saattaa muuttua.

” Jokaisella on vastuu ja velvollisuus toimia fiksusti. Nyt ei ole syytä hölmöilyyn, vaan pitää kantaa vastuu itsestä ja yhteiskunnasta.

Rajoituksista Vapaavuori muistuttaa, ettei ravintoloiden aukioloaikojen säätely ole kaupunkien vallassa. Mikäli jatkotartuntoja ilmenee, monenlaisia rajoituksia joudutaan Vapaavuoren mukaan pohtimaan.

– Juuri nyt tärkeää olisi, että Pietarissa olleet noudattaisivat tinkimättömästi omaehtoista karanteenia toisen, toivottavasti negatiivisen testituloksen saapumiseen asti. Jokaisella on vastuu ja velvollisuus toimia fiksusti. Nyt ei ole syytä hölmöilyyn, vaan pitää kantaa vastuu itsestä ja yhteiskunnasta.

– Todennäköisesti suuri osa Pietarissa olleista turisteista käyttäytyi hyvin vastuullisesti, mutta osa ei ole selvästi näin tehnyt. Koska sinne ollaan isoilla busseilla kuljettu, on se johtanut siihen, että hyvinkin isoja määriä on altistunut.

Mikäli deltavariantin leviäminen onnistuttaisiin ehkäisemään, voitaisiin Vapaavuoren mukaan palata positiiviselle käyrälle jo parin viikon kuluttua. Lähipäivät ja lähiviikot ovat hänen mukaan merkityksellisiä. Panoksena on se, millainen loppukesä pystytään viettämään.