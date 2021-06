Suomesta löytyi uusi suuri paarmalaji: ”Tämä kyllä ahdistelee ihmisiä”

Tutkija uskoo, että uusi laji on elinympäristön suhteen sen verran vaatelias, että siitä ei tule lajia, josta olisi suurissa määrin haittaa ihmisille.

Suomesta löytyi juhannusviikolla uusi paarmalaji. Suomessa lajilla on kanta ainakin Hangossa Tvärminnen eläintieteellisen tutkimusaseman ympäristössä, jossa sitä havaittiin useita yksilöjä. On mahdollista, että lajia esiintyy myös muualla Suomen etelärannikolla.

Toisin kuin usein luullaan, kaikki paarmat eivät ole ihmisellä haitallisia. Uusi laji kuitenkin kuuluu paarmoihin, jotka voivat ahdistella ihmisiä.

– Tämä kyllä ahdistelee ihmisiä, mutta tämä on elintavoiltaan sen verran vaatelias, että uskon sen jäävän aika paikalliseksi erikoisuudeksi. Se tuskin tulee koskaan olemaan olemaan massaelukka, josta olisi vallattomasti haittaa, sanoo Itä-Suomen yliopiston tutkija Jaakko Pohjoismäki.

– Jos on mökki Hangossa tai muualla etelärannikolla, se voi olla pihapiirin otus.

Havainnon uudesta lajista teki Itä-Suomen yliopiston, Helsingin luonnontieteellisen museon ja Turun yliopiston eläinmuseon tutkijoiden työryhmä, joka oli Hangossa Tvärminnen tutkimusasemalla.

Uusi paarmalaji kuuluu suhteellisen kookkaisiin hevospaarmoihin.

Tutkimusryhmä arvioi, että laji on levittäytynyt Suomeen hiljattain, koska Tvärminnen tutkimusaseman paarmalajisto tunnetaan ennestään hyvin ja olisi epätodennäköistä, että näin tunnusomainen laji olisi jäänyt huomaamatta.

Ensimmäisen havainnon uudesta paarmalajista teki Pohjoismäki, kun paarma laskeutui hänen jalalleen.

– Tajusin heti, että se on erikoisen näköinen. Pari kollegaa määrittivät sen heti Suomelle uudeksi lajiksi.

Pohjoismäki arvioi, että uusi laji on levinnyt Suomeen, koska sääolosuhteet ovat muuttuneet sille suotuisiksi.

– Jos katsoo sen yleislevinneisyyttä, vaikuttaa että säiden lämpeneminen edesauttaa tällaisten saapuminen. Kynnyskysymys näille saattavat olla kylmät talvet. Jos on leutoja talvia, tällaiset eksoottisemmat lajit pärjäävät.

Juhannusviikolla löytynyt laji kuuluu kookkaisiin hevospaarmoihin. Lajin erottaa muista paarmoista vaalean yleisväristä, pitkittäisraidallisesta takaruumiista ja tasaisesti kaventuvasta peräpäästä.

Tutkimusryhmän tiedotteessa uuden lajin nimeksi ehdotetaankin juovapaarmaa. Suomenkielinen nimi ei ole virallinen, ja Pohjoismäki kertoo, että hyönteisten nimistö Suomessa on joustava. Englanninkieliseltä nimeltään laji on striped horsefly, ja suomenkielinen nimi on suora käännös englannista.

Tieteelliseltä nimeltään uusi laji on hybomitra expollicata.

Uuden lajin erottaa muista paarmoista muun muassa vaalean yleisväristä, takaruumiin pitkittäisraidoituksesta, sekä tasaisesti kaventuvasta peräpäästä.

Juovapaarma on elintavoiltaan vaativa ja se on riippuvainen murtovesikosteikoista ja rämeistä. Muualla Euroopassa sen levinneisyyden painopistealueita ovat Atlantin ja Välimeren rannikkorämeet. Aiemmin lähellä Suomea juovapaarmaa esiintyy Ruotsissa Skånessa ja Öölannissa.

Suurimmassa osassa Eurooppaa laji on uhanalainen rannikkokosteikkojen kuivaamisen ja rakentamisen vuoksi. Ruotsissa laji on vaarantunut.

Suomessa juovapaarma on 39. paarmalaji. Havainto on suhteellisen poikkeuksellinen. Pohjoismäki kertoo vertailun vuoksi, että esimerkiksi uusia kärpäslajeja Suomessa havaitaan parhaina vuosina kymmeniä.

– Paarman löytyminen on harvinaisempaa, koska ne ovat melko isoja otuksia.