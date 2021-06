Pietarissa jalkapallon EM-kisoissa käyneiden suomalaisturistien koronatartuntojen määrä jatkaa kasvamistaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve arvioi, että tartuntoja on nyt koko maassa hieman alle 300.

Luvut eivät kuitenkaan ole tarkkoja. Helven mukaan tarkkojen tartuntamäärien selvittäminen on hankalaa, koska tartunnat sijoittuvat useaan eri kuntaan.

Suurin osa tartunnoista on havaittu pääkaupunkiseudulla. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tiedotti maanantaina, että sen alueella on todettu 202 tartuntaa Venäjältä palanneilta matkustajilta.

THL on ohjeistanut Pietarista palanneita hakeutumaan koronatestiin 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta. Helven mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa, kuinka moni kisaturisteista on käynyt Suomeen palattuaan toisessa testissä. Helve korostaa, että kaikkien kisaturistien on nyt erittäin tärkeää välttää kontakteja ja käydä testissä.

– Riski sille, että on saanut Pietarissa ollessaan tartunnan on suuri ja se tulisi huomioida.

Tarkka tieto siitä, kuinka suuri osa tartunnoista on deltavarianttia, saadaan vasta viikon tai parin päästä. Helven mukaan kuitenkin jo nyt voidaan arvioida osuuden olevan suuri.

– Tiedetään, että Pietarin alueella deltavirusta on paljon, joten ei ole syytä epäillä, etteikö myös meille tulleista tartunnoista suuri osa ole deltavarianttia.

Helven mukaan seuraavan viikon tai kahden aikana alkaa selvitä, kuinka paljon jatkotartuntoja ja altistumisia ilmaantuu. Niistä riippuu myös mahdollisten uusien rajoitustoimien käyttöönotto.

Vielä tämän hetkisten tapausmäärien perusteella Helve ei lähtisi kiristämään rajoituksia.

– Hyvin pian nähdään, mihin suuntaan tapausmäärien muutos alkaa kehittyä. Jos jatkotartuntojen määrä kasvaa selvästi, joudutaan miettimään rajoituksiakin konkreettisemmin.