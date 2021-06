Husin alueella todettu yli 200 Venäjän matkailuun liittyvää korona­tartuntaa – kaksi heistä on sairaala­hoidossa: ”Tilanne on äärimmäisen huolestuttava”

496 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueen kuntien asukkailla on todettu 28.6. noin kello 10 mennessä 202 koronatartuntaa Venäjältä palanneilla matkailijoilla, Hus tiedottaa. 496 henkilöä on asetettu karanteeniin.

Vaalimaan ja Nuijamaan raja-asemilla 22.6. jälkeen otetuista 3 192 näytteestä on todettu 99 koronavirustartuntaa. Lisäksi Venäjällä matkustaneilla on todettu tartuntoja muissa näytteenottopisteissä otetuista näytteistä. Vielä ei ole tiedossa, kuinka moni näistä näytteistä on deltavarianttia.

Maanantaina Husin sairaaloissa on koronavirustartunnan vuoksi hoidettavana 12 potilaista. Heistä yksi on tehohoidossa ja kahden tartunta liittyy Venäjän matkailuun.

– Tilanne on äärimmäisen huolestuttava ja edellyttää vastuullisuutta. Mikäli henkilö on saanut negatiivisen testituloksen Venäjällä tai rajalla otetusta näytteestä, tämä ei vielä tarkoita, että tartuntaa ei olisi. Kaikkien Venäjällä matkustaneiden käyneiden tulee käydä testissä, kun maahantulosta on kulunut vähintään 72 tuntia ja lisäksi aina, jos oireita on, sanoo Husin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi tiedotteessa.

Venäjältä palanneiden tulee testien lisäksi välttää julkisia paikkoja ja kontakteja muihin ihmisiin.

– Kaikkien karanteeniin asetettujen tulee noudattaa karanteenimääräyksiä pilkun tarkasti ja käydä testissä karanteenin lopussa. Vaikka jalkapallon EM-kisat jatkuvat Pietarissa, toivon että kaikille on nyt selvää, että loput otteluista tulee katsoa Suomesta käsin, lisää Mäkijärvi.

Juhannuksen aikaan monella sosiaalisten kontaktien määrä kasvoi, osalla jopa erittäin suureksi.

– Vähäisimmistäkin koronavirustartunnan oireista tulee hakeutua testiin.

Mäkijärvi kertoo STT:lle, että rajalta välitetyt EM-kisaturistien tiedot ovat olleet henkilötietojen osalta vaillinaisia. Osittain puuttuvien osoite-, kotikunta- ja henkilötietojen selvittäminen on vaatinut Husin henkilökunnalta ylimääräistä aikaa.