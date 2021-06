Verohallinnon saatavana oleva tarkka summa on 721 333 euroa.

Tunnetulla pirkanmaalaisella kiinteistömogulilla ja entisellä jääkiekkovaikuttajalla Esa Ranta-aholla on ulosotossa yli 700 000 euron jäännösverot.

Verosaatavan ulosotto on IS:n ulosottovirastosta saaman dokumentin mukaan pantu vireille 12. tammikuuta 2021. Päivä on sama, jona Esa Ranta-ahon poika Niko Ranta-aho otettiin Espanjassa kiinni epäiltynä törkeistä huumausainerikoksista. Verohallinnon saatavana oleva tarkka summa on 721 333 euroa.

Esa Ranta-aho ei ole epäiltynä huumerikoksista, joista hänen poikansa Niko Ranta-aho on paraikaa syytteessä Helsingin käräjäoikeudessa. Hän joutui kuulustelluksi asiassa, koska hänen yrityksensä nettiliittymää oli käytetty ekstaasihuumeeseen yhdistetyn rengaskuljetuksen tilaukseen. Isä todettiin kuitenkin tähän syyttömäksi, ja syyttäjä teki tältä osin hänen kohdallaan syyttämättäjättämispäätöksen.

Marbellan asunto.

Keskusrikospoliisilla (KRP) on huumerikosten ohella tutkittavanaan epäilty törkeä veropetos. Myös siinä epäiltynä on IS:n tietojen mukaan Niko Ranta-aho.

KRP:n mukaan veropetosjutussa on toinenkin epäilty henkilö.

KRP ei ole kommentoinut kummankaan epäillyn henkilöllisyyttä.

– Sen voin vahvistaa, että meillä on tutkittavana veropetosepäily, jolla on liityntä Katiska-juttuun. Suuruusluokasta voi sanoa, että vältettyjen verojen määrä on epäilyjen mukaan satoja tuhansia euroja, rikoskomisario Jussi Luoto sanoi IS:lle 14.6. julkaistussa artikkelissa.

Niko Ranta-aho Katiska 2- huumejutun pääkäsittelyssä Helsingin käräjäoikeudessa 1. kesäkuuta 2021.

Niko Ranta-aholla on ollut ulosotossa perittävänä yli 1,2 miljoonan euron verot.

Esa Ranta-ahon yritys on toteuttanut Espanjassa kiinteistöprojekteja, joita Niko Ranta-aho on ollut hoitamassa. Niko Ranta-aho on kertonut johtaneensa isänsä yrityksen projektia, jossa rakennettiin 25 luksushuvilaa Marbellaan. Projekti valmistui loppuvuodesta 2020.

Niko Ranta-aho on kiistänyt veropetosepäilyn kokonaan. Hänen avustajansa Hannu Kaitaluoman aiemmin kertoman mukaan kyse on tulkinnallisesta erimielisyydestä.

Poliisin ratsia Marbellan asuntoon.

Esa Ranta-ahon asiamiehenä toimivaa Antti Sorjosta IS ei tavoittanut puhelimitse maanantaiaamuna.

Esa Ranta-aho on kiinteistöliiketoimiensa ohella tunnettu jääkiekkopiireistä. Hän erosi liigajoukkue Ilveksen taustayhtiön hallituksesta kesällä 2020.