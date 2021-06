Tartuntamäärien kasvaessa matkailijat ja heitä kuljettaneet matkailuyritykset ovat saaneet runsaasti kritiikkiä osakseen.

Viikonlopun aikana ovat puhuttaneet Pietarissa EM-kisaturistien keskuudessa todetut koronatapaukset.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtaja Mika Salminen arvioi Ylelle, että Pietarin EM-kisoissa käyneiden suomalaisturistien joukossa on puhjennut jo yli 200 koronatartuntaa. Viime torstain lukuihin verrattuna Suomen tartuntojen määrä on Salmisen mukaan tuplaantunut. Puolet päivittäisistä tartunnoista linkittyvät Pietariin.

– Tartuntoja on ympäri Suomea, mutta noin 80–90 prosenttia niistä on täällä pääkaupunkiseudulla, ja suurin osa niistä on Helsingissä, Salminen sanoo Ylelle.

Tartuntamäärien kasvaessa matkailijat ja heitä kuljettaneet matkailuyritykset ovat saaneet runsaasti kritiikkiä osakseen. Turkulaisen Neva Tours -matkatoimiston toimitusjohtaja Raimo Kaisanlahti on omien sanojensa mukaan saanut niin paljon vihaista palautetta, että ”puhelin ei kestä”.

– Nyt on tullut sen verran vihapostia ja sähköpostia, että tuntuu siltä, että ei enää jaksa. Aivan käsittämättömiä posteja, että kylmää ihan, Kaisanlahti kertoo.

Yhtiö oli järjestänyt kaikkiaan seitsemän bussikuljetusta kisaturisteille Pietariin, ja sen linja-autoja oli tiistai-iltana Vaalimaan raja-aseman pitkäksi venähtäneessä autojonossa.

Kaisanlahden mukaan heidän linja-autoistaan lopulta neljä ja lisäksi lukuisia muita muiden matkanjärjestäjien linja-autoja jäi testaamatta. Toimitusjohtajan mielestä linja-autoyrittäjät ovat saaneet tapauksessa kohtuuttoman paljon kuraa niskoilleen.

– Bussien lisäksi samanaikaisesti rajalla oli arviolta pari-kolmesataa henkilöautoa, jotka myös tulivat testaamatta läpi. Näitähän ei pysty kukaan millään jäljittämään, ne ovat täysin anonyymejä.

Bussifirmoilla on kaikista matkustajista kattavat listat, joissa on nimet ja yhteystiedot. Kaisanlahden mukaan listojen avulla on kohtuullisen helppo jäljittää tartunnan saaneita, toisin kuin henkilöautolla matkustaneita.

Neva Toursille on tulvinut viime päivien aikana joka tuutista rutkasti vihaista palautetta. Toimitusjohtaja aikoo ottaa poliisiin yhteyttä rajuimmista vihakirjeistä.

– Minä en pystynyt kaikkia edes lukemaan, kun siellä lukee, että minä olen tuonut kuolemaa Turkuun ja muuta vastaavaa. Ei tällaista pitkään jaksa. Itsekin olen kuitenkin sen verran herkkä, kun monta päivää jatkunut tässä sama kuvio, Kaisanlahti pohtii.

Juhannuksen aikaan myös terveydenhoitoviranomaiset ovat useasti kyselleet matkustajalistojen perään. Kaisanlahti sanoo toimittaneensa kaikkien seitsemän bussin matkustajalistat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle jo torstaina.

Tiedonkulun katkonaisuus eri terveydenhoidon viranomaisten välillä ihmetyttää bussiyrittäjää suuresti.

– Eri kuntien terveysviranomaiset eivät ole THL:ltä listoja saaneet, kun juhannuspyhinä eivät saa THL:stä ketään kiinni. Minunko pitäisi yhtäkkiä pyhinä muuttua listoiksi, kun olen ne jo asianmukaisesti lähettänyt, ja meilläkin on konttori kiinni.

28.6. klo 8.41: Päivitetty tuoreimmilla tiedoilla tartuntaluvuista.