Viime torstain lukuihin verrattuna valtakunnalliset tartuntamäärät ovat tuplaantuneet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen arvioi Ylelle, että Pietarin EM-kisoissa käyneiden suomalaisturistien joukossa on puhjennut yli 200 koronatartuntaa. Viime torstain lukuihin verrattuna Suomen tartuntojen määrä on Salmisen mukaan tuplaantunut. Puolet päivittäisistä tartunnoista linkittyvät Pietariin.

– Tartuntoja on ympäri Suomea, mutta noin 80–90 prosenttia niistä on täällä pääkaupunkiseudulla, ja suurin osa niistä on Helsingissä, Salminen sanoo Ylelle.

Salmisen mukaan lisääntyvät tartunnat saattavat merkitä Suomessa uutta sulkutilaa. THL:n johtaja korostaa kaiken riippuvan siitä, miten tartuntaketjut saadaan pysähtymään. Hän toivoo EM-kisoissa käyneiden suomalaisten torjuvan jatkotartuntoja omalla käytöksellään.

– Nyt on todella tärkeää, että ihmiset, jotka ovat käyneet Pietarissa, eivät mene [maanantaina] töihin vaan koronatesteihin ja odottavat, mitä niistä seuraa, Salminen kommentoi Ylelle.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti kertoi sunnuntaina Ilta-Sanomille, että kisaturistit ovat tuoneet mukanaan Suomeen poikkeuksellisen suuren ryppään uutta koronamuunnosta eli deltavirusta.

Tarkat luvut varmistuvat vasta ensi viikolla, kun koronanäytteet saadaan sekvensoitua laboratoriossa ja tulokset kertovat, missä määrin näytteissä ilmenee deltavarianttia.

Jo rajatesteissä seitsemältä prosentilta Pietarissa käyneiltä havaittiin koronatartunta, ja busseissa viruksen pelätään tarttuneen laajalti turistilta toiseen. Ohjeena on käydä testissä rajalla ja 72–120 tuntia saapumisen jälkeen ja pysyä karanteenissa 14 päivää tai kunnes saa tiedon toisen testin negatiivisuudesta. Pietariin kisoja katsomaan matkusti kolmisentuhatta suomalaista.

Aiemmin Suomeen levinneet virusvariantit ovat tulleet muutaman ketjun myötä, kun yksittäiset matkustajat ovat saapuneet maahan virusmuunnosta kantaen. Nyt huolestuttavaa on, että deltavirusta näyttää tulleen maahan kerralla paljon. Vapalahti puhuu kertaryöpsähdyksestä.

– Tämä on poikkeuksellisen iso maahantulo ja kyseessä on herkemmin tarttuva variantti. Tällä hetkellä hyvin mennyt tartuntatautilanne voi muuttua, Vapalahti kommentoi IS:lle.