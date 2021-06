Ylilääkäri: EM-kisoihin liittyviä koronatapauksia pelkästään viikonloppuna 111 – synkkä arvio jatkotartunnoista

Pelkästään Helsingissä varmistettiin juhannusviikonloppuna toistasataa Pietarin-matkailuun liittyvää tartuntaa.

EM-kisojen Pietarissa käyneet suomalaiskatsojat ovat tuoneet mukanaan kotimaahan lukuisia tartuntoja.

– Tietty osa rajalla todetuista tartunnoista johtaa tartuntaketjuihin, arvioi Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti STT:lle.

Pelkästään Helsingissä varmistettiin juhannusviikonlopun eli perjantain ja sunnuntain välisenä aikana kaikkiaan 161 koronavirustapausta. Pietarin jalkapallomatkailuun liittyviä tapauksia todettiin viikonlopun aikana 111, kertoi Helsingin epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosomppi sunnuntai-iltana.

Tähän mennessä Helsingissä on todettu yhteensä 167 koronavirustapausta Pietarin EM-jalkapallokisoihin liittyen.

Isosomppi arvioi, että alkavalla viikolla tapauksia paljastuu vielä lisää, sillä koronatartunnan itämisaika voi olla kaksikin viikkoa. Erityisen herkästi tarttuvan deltavariantin määrä tartunnoista ei vielä ole tiedossa, sillä laboratorioiden sekvensointityö on yhä kesken.

– Venäjän tilanne huomioiden on perusteltua odottaa, että deltavarianttitapauksia on matkailijoiden joukossa.

Poikkeuksellinen tilanne

Professori Vapalahti pitää syntynyttä tilannetta harvinaisena.

– On poikkeuksellista, että meille tulee nopeammin lisääntyvää varianttia ja saamme sitä bussilasteittain kerralla, kommentoi Vapalahti .

Vapalahden mukaan on tärkeää, että mahdollisimman moni tartuntaketju saataisiin katkaistua alkuvaiheessa.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoi lauantaina STT:lle, että jokainen bussilla Pietarista palannut on voinut altistua. THL on kehottanut kaikkia matkustajia, jotka ovat palanneet Pietarista Suomeen millä tahansa bussiyhtiöllä, hakeutumaan koronatestiin 72 tunnin sisällä maahan saapumisesta.

Vapalahti kehottaa erityiseen varovaisuuteen Pietarin käyntien seurauksena, mutta ei lähde syyllistämään kisaturisteja.

– Ei ole syytä paniikkiin eikä syyttelyyn. Tärkeintä on, että ihmiset noudattavat karanteeniohjeita ja käyvät testeissä.

Deltavariantti on aiheuttanut monissa maissa epidemiapyrähdyksiä. Herkästi tarttuva variantti leviää rajusti Venäjällä, ja THL suosittelee välttämään tarpeetonta matkustamista maahan. Jalkapallon EM-kisoja paraikaa isännöivässä Pietarissa raportoitiin lauantaina 107 koronakuolemaa vuorokaudessa.

Ilmaantuvuusluku on suurimmillaan Kainuun ja Husin sairaanhoitopiireissä

THL raportoi sunnuntaina 95 uudesta koronavirustartunnasta Suomessa. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 134 tartuntaa, mikä on 262 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 95 084.

Koronaviruksen kahden viikon ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on 20,5, kun se edellisellä kahden viikon jaksolla oli noin 25,2. THL:n tietojen mukaan suurin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä Kainuun sairaanhoitopiirissä, jossa se on 39, ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, jossa se on 35,6.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi Suomessa on sairaalahoidossa 35 ihmistä, joista kuusi tehohoidossa.

Suomessa koronarokotteen ensimmäisen annoksen on saanut 3,2 miljoonaa ihmistä, THL kertoo. Toisen rokoteannoksen on saanut noin 977 500 ihmistä. Rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 57,7 prosenttia ja toisen annoksen osalta 17,6 prosenttia.