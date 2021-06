Lontoon arvostettu yliopisto King´s College on toukokuusta lähtien tutkinut brittipotilaiden taudinkuvaa puhelinsovelluksella, johon potilaat voivat kirjata oireitaan.

maailmalla huolestuttavaa vauhtia leviävän uuden koronamuunnoksen eli deltavariantin on raportoitu leviävän aiempia tunnistettuja variantteja herkemmin. Asiantuntijat ovat kertoneet, että deltamuunnoksen aiheuttaman taudin oireet saattavat poiketa perinteisistä Covid-19-taudin oireista.

Geneettisen epidemiologian professori Tim Spector King´s Collegesta kertoi 9. kesäkuuta julkaistulla Youtube-videolla, että nuoremmissa väestöryhmissä deltavariantin aiheuttama tauti muistuttaa tavallisesti pahaa vilustumista. King´s College on tutkinut Britanniassa koronaviruksen taudinkuvaa käynnistämällään puhelinsovelluksella, johon potilaat voivat kirjata oireitaan.

– Olemme tutkineet sovelluksen käyttäjien yleisimpiä oireita toukokuun alusta saakka, ja ne eivät ole samoja kuin ennen. Yleisin oire on päänsärky, jota seuraavat kipeä kurkku, nuhainen nenä ja kuume. Perinteisemmät koronaoireet, kuten yskä ja hajuaistin katoaminen, ovat nyt paljon harvinaisempia, Spector kommentoi tilannetta uutiskanava CNBC:n mukaan.

Spectorin mukaan muutos yleisimmissä oireissa liittyy Intian variantin samanaikaiseen yleistymiseen. Spector kuvaili BBC:lle deltan oireiden aiheuttamaa tilannetta ongelmalliseksi, sillä vilustumisoireiset saattavat luulla olevansa ”vain” flunssassa ja lähteä ulos juhlimaan.

Brittilehti Guardian raportoi Spectorin todenneen, että nyttemmin yskä on pudonnut potilaiden keskuudessa viidenneksi yleisimmäksi oireeksi. Hajuaistin katoaminen ei enää kuulu edes kärkikymmenikköön.

New York Times uutisoi 12. kesäkuuta Kiinan lääkäreiden havainnoista, joiden mukaan deltatartunnan saaneet potilaat kärsivät huomattavan ärhäkästä taudinkuvasta. Neljä viidestä oireilevasta tapauksesta johti kuumeeseen. Lisäksi potilaiden kehoissa havaitut viruspitoisuudet nousivat aiempaa korkeammalle tasolle ja alkoivat laskea hitaasti.

NYT:n mukaan Sun Yat-senin yliopiston tehohoitoon erikoistuneen osaston johtaja Guan Xiangdong on todennut, että Kaakkois-Kiinan Guangzhossa noin 12 prosentissa sairaalahoidossa olevien potilaiden oireilu on kolmen tai neljän päivän jälkeen heikentynyt vakavalle tai kriittiselle tasolle. Aiemmin luku on ollut 2 tai 3 prosenttia, ja joissakin tapauksissa 10 prosenttia.

Deltatartuntojen pelätään pahentavan myös Suomen epidemiatilannetta. THL:n Mika Salminen kertoi Ylelle sunnuntaina, että Pietariin jäljitettyjä koronatapauksia on koko maassa jo yli 200.

THL:n on tarkoitus ensi viikolla kertoa, kuinka moni Pietarista tulleista tartunnoista on deltavarianttia. Pelkästään Helsingissä EM-kisoihin liittyviä koronatartuntoja on todettu 167. Pietariin kisoja katsomaan matkusti kolmisentuhatta suomalaista.