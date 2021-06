Evakuoiduilla asukkailla on kaupungin tarjoama hätämajoitus maanantaihin asti.

Savonlinnan juhannusyön kerrostalopaloon liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä. Palon epäillään saaneen alkunsa salamaniskusta, mutta poliisin ja pelastuslaitoksen virallinen palonsyyntutkinta alkaa vasta maanantaina.

– Siihen asti kaikki on arvailua, mutta on vahva epäilys, että todella voimakas salama olisi iskenyt juuri siihen paikkaan, sanoo palopäällikkö Antti Peltonen Etelä-Savon pelastuslaitokselta STT:lle.

Kuusikerroksinen talo syttyi tuleen lauantain vastaisena yönä Savonlinnan Asemantiellä. Talossa syttymishetkellä olleet 15 ihmistä evakuoitiin. Palo aiheutti suuret aineelliset vahingot, mutta uhkaavasta tilanteesta selvittiin ilman kuolonuhreja ja vakavia loukkaantumisia.

Peltosen mukaan moni tekijä vaikutti siihen, että vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin. Palo havaittiin jo alkuvaiheessa, ja asukkaat saatiin suhteellisen nopeasti ulos talosta. Kerrostalon palo-osastointi hidasti Peltosen mukaan palon leviämistä, vaikka osastointi ei täysin pitänyt tulipalossa. Lisäksi Savonlinnan paloasema on vain noin kilometrin päässä palopaikalta.

Ulkoseinän eristeet palaneet pitkältä matkalta

Peltosen mukaan on iso kysymysmerkki, miten salama olisi voinut sytyttää kerrostalon näin massiivisesti.

– En ole ennen tuommoista nähnyt, eikä ole moni muukaan. Hyvä, että tutkitaan. On todella mielenkiintoista, mikä saa noin kovat tuhot aikaan noinkin uudessa kerrostalossa.

Alustavien tietojen mukaan palo olisi saanut alkunsa salaman iskettyä talon katolle. Palo levisi myös muualle rakennukseen ja eteni katolta alas ensimmäiseen kerrokseen saakka.

Peltosen mukaan rakennuksen ulkoseinän välissä olevat eristeet ovat palaneet ainakin kakkoskerrokseen asti. Hän pohtii, olisiko salama ollut niin voimakas, että se olisi tullut rakennuksen seinää pitkin maahan ja sytyttänyt matkalla tulipaloja seinän sisällä.

Vaihtoehtoina iso saneeraus tai uuden talon rakentaminen

Talossa ei Peltosen mukaan ole asuntoja, jotka olisivat palaneet karrelle, mutta savuvahinkoja on jonkin verran. Suuremmat vahingot on aiheuttanut sammutustöissä käytetty vesi, joka on tullut koko rakennuksen läpi alimpaan kerrokseen asti.

– Sisältä asunnot ovat vettä lukuun ottamatta suhteellisen hyvässä kunnossa. Myös ylimmässä kerroksessa ne ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, vaikka ovatkin vähän palaneet.

Peltonen kertoo, että vakuutusyhtiön tarkastaja saapuu maanantaina palopaikalle ja tekee johtopäätöksensä siitä, mitä palossa vaurioituneelle rakennukselle kannattaa tehdä. Vaihtoehtoina ovat iso saneeraus tai uuden talon rakentaminen.

Evakuoiduilla asukkailla on kaupungin tarjoama hätämajoitus maanantaihin asti.