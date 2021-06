EM-koronatartuntoja yksin Helsingissä jo liki kaksisataa – koko karmea totuus läjähtää esille vasta ensi viikolla

Käytännössä kaikki bussilla Suomeen saapuneet on asetettava karanteeniin, kertoo Helsingin terveysasemien johtajalääkäri.

EM-kisaturistien koronatapaukset jatkavat kasvuaan, kertoo Timo Lukkarinen, Helsingin terveysasemien johtajalääkäri. Alustava arvio on, että noin puolet EM-kisaturistien tartunnoista kotiutuu Helsinkiin.

Helsingin uudet koronatapaukset ovat kasvaneet viikon mittaan: tiistaina tapauksia todettiin 29, keskiviikkona 41, torstaina 48, perjantaina 56, lauantaina jo 72 ja sunnuntaina ennen puoltapäivää 25. Tartunnoista merkittävä osa on saatu Pietarissa tai matkalla.

– Eilen kun arvioitiin, niin yli sata tapausta EM-kisoista, ehkä 120. Sen jälkeen on tullut jo noin 40 tapausta. Puhutaan luvuista, jotka ovat selvästi toista sataa, Lukkarinen sanoo.

THL kerää koko maan lukuja eri sairaanhoitopiireistä ja tiedottaa niistä taas maanantaina.

Helsingin terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen Jätkäsaaren rokoteasemalla.

Ensi viikolla valmistuvat testit kertovat, kuinka suuri osa uusista Suomessa todetuista tapauksista on deltavarianttia. Aiemmin Intian varianttina tuttu virusmuunnos tarttuu erityisen helposti, eikä edes kaksi rokoteannosta välttämättä suojaa sairastumiselta. Deltavariantti on Venäjällä merkittävä osa tautikantaa.

– Jos nämä ovat oikeasti Pietarista, eikä niin, että matkustajat ovat tartuttaneet toisiaan, kyllä siellä varmaan prosentuaalisesti merkittävä osa on deltavarianttia, Lukkarinen sanoo.

Lukkarinen ei haluaisi olla pahanilmanlintu, mutta hän uskoo koronatapausten määrien kasvavan Pietarissa käyneiden keskuudessa, kun niin sanotun kakkostestin tulokset valmistuvat. Toiseen testiin neuvotaan menemään viiden vuorokauden sisällä. Tiistai-iltana Pietarista palanneille aika täyttyy sunnuntai-iltana.

Lukkarinen ei osaa sanoa, paljonko Helsingissä tai Husin alueella on käyty testeissä EM-kisojen jälkeen, koska rajalla tehdyt lähetteet kirjautuvat Finentryn järjestelmään.

Suomi–Belgia-ottelu pelattiin Pietarissa maanantai-iltana, ja tiistaina Suomeen palasi suuri joukko kisamatkaajia. Lukkarisen mukaan tiistaina rajalla oli 29 bussia, joista muutama minibusseja. Lisäksi kisoissa on käyty henkilöautoilla ja palattu muinakin päivinä.

– Melkein joka ainoassa bussissa on helsinkiläisiä. Sen takia tämä on meille aika vaikeaa.

– En tiedä, miten futisfanius jakautuu ympäri Suomea, mutta alkuvaiheessa vaikutti siltä, että noin puolet tartunnoista voisi olla helsinkiläisillä.

Bussimatka on ollut pitkä. Esimerkiksi Helsingistä Pietariin matkaa on 400 kilometriä, mutta rajalla odotteluineen kaikkineen matkaa on voitu tehdä kymmenenkin tuntia yhteen suuntaan.

Pietarissa pelattiin kaksi Suomen peliä.

Jäljityksen kannalta on ongelmallista, että ihmiset ovat vaihtaneet paikkaa ja välillä jopa koko bussia kesken matkan. On pidetty taukoja ja juteltu muissa busseissa olleiden kanssa. Muistikuvat omasta istumapaikasta vaihtelevat: osa on tiennyt bussinsa rekisterinumeron tarkkuudella, osa joutunut kysymään kavereilta.

Helsingissä jäljityksessä töitä on paiskinut sunnuntaina noin sata ihmistä. Töihin kutsuttiin vielä lauantaina illalla 11 ihmistä lisävoimaksi.

– Jo yksin näin suuri tartuntamäärä vaatii paljon resursseja altistumisista puhumattakaan. Nämähän ovat suorastaan mahdottomia jäljittää tarkasti. Osa ei edes tiedä, missä bussissa on ollut, Lukkarinen sanoo.

Joissakin tapauksissa syynä on ollut alkoholi, toiset eivät vain ole tulleet katsoneeksi, mihin istahtivat.

– Koska deltaa on liikkeellä, käytännössä koko bussi pitää asettaa karanteeniin.

EM-kisaturistien bussit ja autot seisoivat tiistai-iltana tuntikausia Vaalimaan raja-asemalla. 900 testattiin, ja 800 täytyi päästää maahan ilman rajatestiä aikataulusyistä.

Karanteenimääräyksellä tarkoitetaan tartuntatautilääkärin asettamaa, jopa sakon uhalla voimassa olevaa karanteenia. Lähtökohtaisesti kaikkien ulkomailta Suomeen saapuvien tulee olla 14 vuorokautta omaehtoisesti karanteenissa. Käymällä toisessa testissä 72:n tai korkeintaan 120 tunnin (3–5 vrk) kuluttua Suomeen saapumisesta voi vapautua omaehtoisesta karanteenista, kunhan on saanut negatiivisen tuloksen toisesta testistä.

Lukkarisen mukaansa voisi olla järkevää, että testeissä käytäisiin paitsi 72 tuntia Suomeen saapumisen jälkeen myös vielä viisi vuorokautta myöhemmin, jotta bussissa mahdollisesti alkanut tartunta saataisiin kiinni. Koronatartunta ei tyypillisesti näy testeissä kuin parin päivän kuluttua, minkä takia EM-kisamatkalla saadut tartunnat eivät välttämättä näy kovin hyvin Suomen ja Venäjän rajalla otettujen testien tuloksista.

Rajalla matkustajia testannut Kymsote kertoi torstaina, että rajatesteistä noin seitsemän prosenttia oli positiivisia. Valtaosa koronatartunnan saaneista oli tuolloin oireettomia.

Helsingissä ei ole tiedossa merkittäviä EM-kisaturisteilta lähtöisin olevia jatkoaltistumisia. Pääosin ihmiset ovat toimineet vastuullisesti ja oikein, Lukkarinen sanoo.

Valitettavasti tietoon on tullut, että kaikki matkalta palanneet kisaturistit eivät olet pysyneet eristyksissä matkan jälkeen. Kymsote kertoi torstaina, että eräs rajalla negatiivisen testin antanut kymenlaaksolainen oli käynyt baarissa ja yleisötapahtumassa ennen kuin antoi toisen, positiivisen näytteen. Iltalehti uutisoi lauantaina EM-kisaturistista, joka lähti Himokselle juhannusfestivaaleille saatuaan kerran rajalla negatiivisen koronatuloksen. Hänellä ei ole todettu koronatartuntaa.

Yksittäisiä jatkoaltistumisia on Helsingissäkin käynyt ilmi EM-kisamatkan jälkeen.

Pelkona on, että epidemia voi taas leimahtaa jatkotartuntojen myötä.

Lukkarinen pyytää kaikkia Pietarissa olleita tai heidän kanssaan tekemisissä olleita testeihin erittäin alhaisella kynnyksellä vaikka heidät olisi jo rokotettu.

Koronavirusta tulee Suomeen paljon rajan yli, mutta kotoperäisiäkin tartuntoja on, joten tutuksi käyneitä keinoja ei pidä unohtaa. Turvavälit, kasvomaskit ja käsihygienia ovat kaiken a ja o, etenkin kun rajoitukset ovat helpottaneet ja ihmisten kontaktit lisääntyneet.

– Ei saa olla niin, että kun baarit saavat olla kaksi tuntia pidempään auki, niin se on heti maskit pois ja käsidesi unohtuu.

– Olisi todella sääli, jos nyt yhden viikon takia tilanne palaa taas huonommaksi koko heinä- ja elokuuksi.

Pietariin matkusti arvoilta kolmisentuhatta suomalaisfania. Lukkarisen mukaan on onni, että he olivat pääosin nuoria eivätkä siksi todennäköisesti saa itse vakavaa koronaviruksen aiheuttamaa tautia. Toivottavasti juhannuksenvieton myötä tautia ei ole levitetty vanhempiin ikäryhmiin.