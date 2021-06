Rankat sateet saivat vedet tulvimaan kellareihin – Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella yli 30 vahingontorjuntatehtävää

Ukkoskuurot ovat aiheuttaneet tehtäviä myös Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa.

Lohjan ja Raaseporin suunnalla kulkenut ukkosrintama ja sen mukanaan tuomat rankat sateet ovat saaneet vedet tulvimaan kellareihin Länsi-Uudellamaalla, pelastuslaitos kertoo Twitterissä. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella on ollut alueella yli 30 vahingontorjuntatehtävää, joista suurin osa on liittynyt edellisen kaltaisiin tilanteisiin.

Pelastuslaitoksen tilannekeskuksen päivystäjä Roope Pelkosen mukaan valtaosa rakennuksista, joihin vesi on tulvinut, on yksityisasuntoja. Joukossa on ollut ainakin yksi liiketila.

– Joitakin vesivahinkoja on tullut, Pelkonen kertoo.

Hälytykset alkoivat noin neljän aikaan päivällä. Seitsemän aikaan tilanne on rauhoittunut sekä sateiden että niihin liittyvien hälytysten osalta.

Ukkoskuurojen jäljiltä pelastuslaitoksilla on ollut useita vahingontorjuntatehtäviä myös ainakin Keski-Suomen Joutsassa ja Varsinais-Suomen Laitilassa.