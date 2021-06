Juhannuspäivän aamun menoliikenne oli täynnä luontoelämyksiä, kertoo mäntsäläläinen Pekka Paasivaara.

Ridasjärven juhannuspäivän aamu valkeni rauhallisena, eikä liikennettä ollut nimeksikään viiden aikaan aamulla. Mäntsäläläiset Pekka Paasivaara ja hänen vaimonsa Armi Paasivaara olivat matkalla Lempäälään, kun heidän matkansa sai yllättävän käänteen.

– Juuri ennen Ridasjärveä huomasin, että nyt on jotain tiellä. Pysähdyimme siihen, ja siinä oli kurkiperhe keskellä tietä. Ne pällistelivät meitä, eivätkä lähteneet mihinkään, Pekka Paasivaara kertoo.

Paasivaara päätti vaimonsa kanssa yrittää hätistää linnut pois maantieltä, jotta ne eivät jäisi auton alle. Hän lähti ajamaan hiljakseen kohti lintuja.

– Siitä ne lähtivät juoksentelemaan, ja se oli tosi hauskan näköistä. Ne olivat kuin strutseja.

Kurjet pääsivät lopulta onnellisesti tien reunaan. Mukana olleet poikaset tuskin osasivat vielä lentää, minkä vuoksi matkaa tehtiin jalkaisin.

Siitä, miksi linnut olivat keskellä tietä, on Paasivaaralla oma teoriansa.

– Aamuhan oli hurjan lämmin jo silloin, ehkä ne keräsivät asfaltista lämpöä.

Takaisintulomatkalla lintuperhe näytti seisoskelevan läheisellä pellolla, vaikkei niitä samoiksi yksilöiksi voi varmasti todetakaan. Paasivaara kertoo, ettei ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa.

– Meillä on vaimon kanssa sellainen harrastus, että ajelemme näitä maalaisteitä aika paljon. Kurkia on näkynyt pelloilla lähinnä jossain sadan metrin päässä, mutta tämä on ihan ainutlaatuista, että keskellä tietä ja noin lähellä.

Lempäälän reissuun sisältyi muitakin luontoelämyksiä. Paasivaaran mukaan pariskunta näki matkalla esimerkiksi kuusipeuran, joka ihmetteli liikennettä Hyvinkääntien reunassa.

– Siinä se vain pällisteli, sarvista oli nahka lähtenyt, eikä se ollenkaan pelännyt, vaikka sieltä tuli ruohonleikkuutraktori parin sadan metrin päästä.

Sattuipa reitille myös sekä kettu että myöhemmin myös haukka, jotka olivat molemmat saalistamassa jotain omilla tahoillaan.

– Todettiinkin vaimon kanssa, että tässä pitää lähteä ajelemaan aamuisin, kun siellä oli koko ajan kaikennäköisiä eläimiä, Paasivaara kertoo.

Kirkkaimpana mieleen jäi kuitenkin kohtaaminen kurkiperheen kanssa.

– Ne ovat sellaisia positiivisen auran omaavia lintuja. Vaimo varsinkin on lintuihminen, ja me pysähdymme aina, jos näemme kurkia jossain pellolla, mutta emme ole päässeet lähellekään.

Suomen teillä matkaaville eläinbongareille Paasivaaralla on yksi vinkki.

– Kannattaisi aina olla autossa jokin nopeammin videot päälle saava laitteisto. Kojelautakamera ei tietenkään tällä kertaa ollut matkassa mukana.