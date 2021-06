11-vuotiaalla vaaleahiuksisella tytöllä on päällään harmaa Nasa-tekstillä varustettu huppari sekä Adidaksen sandaalit.

Laihian keskustan alueelta on kadonnut lauantaiaamuna 11-vuotias tyttö, Pohjanmaan poliisilaitos tiedottaa. Viimeisin havainto tytöstä on noin kello seitsemän aikaan Laihian Leppätieltä.

Tyttö on noin 150–160 cm pitkä ja hoikka. Hänellä on pitkät vaaleat hiukset. Hänellä on yllään harmaa Nasa-tekstillä varustettu huppari ja jalassaan Adidaksen sandaalit.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.