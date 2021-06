THL: EM-kisa­turistien korona­tapausten määrä kasvaa: jokainen bussilla palannut on voinut altistua – testiin mentävä jo juhannus­viikonloppuna

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kehottaa kaikkia, jotka ovat matkustaneet Pietarista Suomeen millä tahansa bussiyhtiöllä, hakeutumaan koronavirustestiin matalalla kynnyksellä.

THL:n mukaan missä tahansa linja-autossa tai minibussissa on voinut matkan aikana altistua.

Pietarissa olleiden jalkapallon EM-kisaturistien koronatapausten määrä on kasvanut entisestään.

THL:n johtaja Mika Salminen kertoo, että Pietarista Suomeen matkustaneilla on todettu jo yli 120 koronatartuntaa. Salmisen mukaan tartuntoja on todettu niin paljon, että jokainen bussilla Pietarista palannut on voinut altistua.

THL muistuttaa, että kaikkien bussilla Pietarista palanneiden tulee välttää kontakteja perheen ulkopuolisiin henkilöihin ja hakeutua koronatestiin 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta.

Testiin tulee hakeutua jo juhannusviikonlopun aikana eikä odottaa ensi viikkoon.

Myös niiden henkilöiden, jotka ovat tai ovat olleet kontaktissa Pietarista Suomeen busseilla matkustaneiden matkailijoiden kanssa, tulee THL:n mukaan hakeutua koronatestiin matalalla kynnyksellä, ja aina jos oireita ilmenee. Testiin voi hakeutua omalla koti- tai oleskelupaikkakunnalla. Koronavirustestit ovat testattavalle maksuttomia.

THL tiedotti jo torstaina, että osa suomalaisten matkailijoiden koronatartunnoista on jäljitetty pietarilaiseen Alpenhaus ravintolaan. Siellä vierailleita turisteja kehotetaan erityiseen varovaisuuteen.