Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112.

Poliisi etsii Salossa kadonnutta 29-vuotiasta Niklas Nummenpäätä. Nummenpää on ollut kateissa torstaista 24.6.2021 saakka.

Hän on vartaloltaan hoikka ja hän on pukeutunut siniseen collegehuppariin ja tummiin verryttely housuihin. Hänellä on myös sininen reppu mukana.

Poliisi kertoo aloittaneensa kadonneen etsinnät Salon Sirkkulan alueella. Etsintöihin on hälytetty myös Vapepa.

Poliisi pyytää havaintoja kadonneesta miehestä eilisen illan ja tämän päivän ajalta hätäkeskuksen numeroon 112.